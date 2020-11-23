整理包／10年一度人口普查來了！怎辨普查員真偽？拒答會怎樣？

十年一次人口及住宅普查工作11月8日至11月30日實地訪查，自民國99年後由全面普查改為抽樣調查，若在信箱裡收到普查通知單，就須配合普查員進行住宅與人口狀況相關問題訪問；順應科技發展與防疫需求，今年也多了網路填報選項。

有哪些填報方式？

民眾可採網路填報（11月1日起開放網路填報）、派員面訪、留置填表等。採網路填報者可抽10萬元禮金和各項大獎，獎項為商品卡，面額包括頭獎10萬元、貳獎5萬元、叁獎2萬元、肆獎1萬元、伍獎5千元、普獎1千元，總計351個中獎名額。

普查網路申報網站。圖取自主計總處官網

普查員如何辨識？

普查員會配戴證件，上面有姓名照片和編號（和通知普查通知公文信上的編號一致），如果沒收到信，也可上主計處網站查詢。

人口及住宅普查將在今年11月8日至11月30日實施，普查員會配戴普查員證，向受訪戶表明身分後才會查訪。 圖／雲林縣政府提供

普查員會問什麼？

住宅問題：民國哪一年進住、住宅是自用或租屋、幾房幾廳等、幾個衛浴設備等等。

人口問題：居住者個資（姓名、出生年月日等）、婚姻狀態、小孩數量、教育程度、使用語言、工作職位內容等。如果表格上沒有居住者的資料，會再多問姓名、身份證字號後五碼等個資，普查員絕不會問到帳號密碼，會問的一定是詐騙。

109年普查簡表。

如果拒受訪會怎麼樣？

據統計法規定，受訪者有義務回答普查表問題，若拒答會被普查員註記，之後會有專門負責拒答的小組連同警察上門訪查。另外補充一點，警察本身沒有負責普查，是由鄉鎮市區公所和移民署（服務外國人）負責。

瑞芳區49位工作人員穿著藍色新北普查背心並配戴識別證。 圖／觀天下有線電視提供

行政院主計處針對普查提出「3不2會」：普查員不會洩漏個人資料給任何人、普查員不會詢問與普查表無關的資料、普查員不會要您提供帳戶或存摺；普查員會佩戴普查員證、普查員會遞送「致受訪戶函」。主計總處主計長朱澤民表示，這次普查預計動員1萬6000餘名的普查人員，訪問120餘萬家戶。