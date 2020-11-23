【人口普查故事】低收入戶的家：堆滿垃圾傳惡臭 跳出一群單身漢

示意圖。聯合報系資料照片

質性研究的課堂上，老師有說過類似的概念，大致是說教師雖然也是會遇到一些不公平的事，例如站導護的默認工作，但是因為教師這個職務很難主張自己是弱勢，大家好像也自然而然就認了，看來公務人員也是一樣。

無奈歸無奈，在輔導員、同事軟性的「關懷」下，還是必須在跟民眾以公文約定的時間出門，戴著訪查證和普查表格，穿梭於大街小巷，逐戶按門鈴訪查，問著那些瑣碎敏感的問題。

一般我們很少走進陌生人的家，人口普查也算是得到了一個機會，窺見他者的人生吧，在同溫層生活太久，都快要忘記這世界上有人是不識字、沒有網路也不會使用網路的。

那是在公寓的4樓和5樓，在同一棟的2樓住著擁有3層樓和一間車庫的80歲老先生，所以很難想像在他對面的樓上，住著這麼一群低收入戶，進門時隔著口罩都能聞到陣陣惡臭，映入眼簾的，堆積如山的垃圾，從架上、桌上、到地上都堆滿了，看起來不知道是積滿了灰塵還是已經開始腐爛， 被我們訪問的那位先生，他的房間床上東西堆到只剩下很小的一塊位置可以睡覺。

受訪者是在我貼了「來訪未遇單」之後，打電話約我去普查的，在電話中他的用詞非常客氣，還一直不停地道歉：「你們來的時候，我剛好不在家，對不起對不起對不起......」我只好一直說沒關係。

訪查的時候發現，他和他的幾位兄弟住在一起，他還是裡面學歷最高的，讀到高中畢業，他的兄弟有的是國小畢業，有的是國中肄業。

我訪查的那一區，有非常高的比例，老年人小學都沒有畢業，很常聽到的說法是「古早時哪有辦法讀什麼書啦，都不識字。」其中又以女性不識字的比率更高。

問到敏感的婚姻狀況，對方笑著說：「我們都是單身啦，哪有可能結婚？」問到有沒有孩子，笑得更厲害了：「沒辦法結婚，哪裡會有孩子？」

問到兄弟的出生年月日和身份證後六碼，受訪者回答不出來，臨時把隔壁房間的兄弟，和住在樓上的兄弟叫過來，我們才知道原來平日的白天，他們有這麼多人都在家，問到工作，都是無工作的狀態。

很慶幸我是和同事結伴訪查（但我們案件數變成雙倍了嗚嗚），不然看到那滿是垃圾的家，還有不知道從哪裡叫出來的單身漢們，我無法想像一個女生處在那樣的環境裡，會發生什麼狀況，這似乎不是一句「千萬要小心自身安全，一遇到情況不對就要馬上退出」就可以帶過的，不知道主計處和市府的長官有沒有想過呢？

作者簡介：小公務員一枚，擅長對別人習以為常的事感到困惑，發出不平之鳴，著有詩集《鹿就是這樣變成馬的》。

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