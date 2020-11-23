【人口普查故事】你知道被迫兼職普查員的基層公務員，有多累嗎？

今天早上區運加班完，在電梯遇到老公和小孩們正要出門，跟他們表示我下午想去跑普查進度，大兒子大叫：「你為什麼還要去普查？你為什麼不跟你老闆說，#你已經很久都沒有休息了？！」

今年的生日禮物很卑微：「希望老公假日陪我去人口普查，讓普查完成度達到當週標準。」

號稱給予平日下午公假的人口普查，其實充滿了不合理。

首先主計處並沒有增進就業，召募專責普查的人力，而是徵召區公所公務人員擔任普查第一線主力，以市府命令下達的方式，讓各區公所成立人口及住宅普查的指揮中心，在本來就很忙的業務單位本職之上，再加上繁重的普查業務，訂定達成進度和死線，平均每位普查員，要在3週內完成130-150戶的普查，每個普查區的普查對象大約300多人，針對個人的問項題目很多，每個人大概要花3至5分鐘提問和填答，最後還要把正本普查表上的內容，登打在常常當機的系統上。

尖石鄉玉峰村普查員，帶著筆電深入後山石磊及上抬耀部落，在工寮昏暗的燈光下，協助部落居民網路填報。圖／縣府提供

再來是雖然說給半天公假，卻有另外的規定，要普查員在來訪未遇至少5次之後，才能在普查表勾選查無對象，上課時要求5次要在不同的時段，因此如果你都是下午沒遇到，其實無法通過驗證，變相要你利用晚上和週末去普查。

普查費1筆30元，完全是公務人員的血汗自主加班（不能領加班費、出差費，也沒有提供誤餐費）換來的。

據說在早年，人口普查是天大的事，當天陸海空全面停駛，每個人都要待在住家裡，等著警察上門盤查，一一清點人頭。

隨著時代演進，全面普查變成抽樣普查，普查員也不知道為什麼由警察，改派區公所的公務人員，我們冒著各種隱藏的危險進行普查，卻沒有警察被賦予的公權力，也沒有因為網路時代的來臨，而免除挨家挨戶普查的職責，這一點不僅許多民眾反彈，身為被迫兼職的普查員，我們一樣百思不解。

身為人文課的承辦，自己分內的業務還是要完成，今年上半年由於疫情的關係，活動大多延期或停辦，因此下半年的活動真的是多到不知如何形容，大概是「一睜開眼就有活動要辦」的地步，隨便挑個週末，全台從北到南到花東地區，舉辦的活動不知凡幾，現在的活動也不是一天辦完就沒事，要融入在地藝文和社造的精神，所以我們在活動前也會去陪伴練習的情形，回饋金給各里辦的慶典活動，也需要人去現場驗收，已經連續好幾個月，週末都沒有所謂休息了。

5月時忙碌申請疫情紓困案作業，圖為新北市三重區公所一早便有數百位民眾前往申請紓困，有的人拿著表格在公園內仔細觀看書寫。聯合報系資料照片

其他課室也好不到哪去，民政課作為防疫的主責課室，有打不完的隔離關懷電話，送不完的物資；社會課之前辦防疫紓困每天都有人拍桌大罵、晚上都要加班加速審查，年底更是進入最忙的複查期......

在忙碌不堪的一年，竟來了最後一擊，就是不分青紅皂白塞進來的人口及住宅普查業務，認真說來，今年連每年必辦的區政考核都可以延期了，為什麼非要在此時，強迫公務員擔任普查員呢？

查了一下資料，荷蘭及瑞典等先進國家，已經改以公務登記系統取代，取消由人力擔任的人口普查業務，活在這個時代，我們常有共同的困惑，為什麼我們總以為時代已經進步，但現實生活卻看到很多舊時代的思維，產生的老舊方式，還在街上趴趴走？

不可思議吧，但這就是現況。大家有想要改變嗎？你可以這麼做：

1.呼叫唐鳳（誤）。

2.按讚分享本篇文章或任何宣傳人口普查網路填報的圖文。

3.上網填報人口普查，減輕基層公務人員普查壓力。

作者簡介：小公務員一枚，擅長對別人習以為常的事感到困惑，發出不平之鳴，著有詩集《鹿就是這樣變成馬的》。

【本文為作者李夏苹授權刊登於聯合新聞網，未經同意，請勿轉載。】