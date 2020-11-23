台灣遲未宣布2050淨零碳排 立院決議環署啟動評估

歐盟、日本與韓國都在近日宣布要在2050年達到淨零碳排（碳中和）的深度減碳目標，中國也宣布要在2060年達成。依照德國看守協會 (Germanwatch)的評比，台灣目前的減碳表現是全球倒數第三，與世界主要先進國家相比遠遠落後的，卻遲遲聽不到環保署宣示跟進國際2050年淨零碳排。民進黨籍立委洪申翰表示，日前已在審查環保署預算時做成主決議，要求環保署協同相關部會立即展開減碳路徑、方法與情境的評估與分析，「真的要立刻動起來！」

降低企業碳關稅制裁 環署應即刻啟動淨零排碳情境評估

洪申翰表示，從去年到今年上半年，歐洲跟亞洲甚至中國都在強化這項碳中和的政策目標，台灣接下來的氣候目標是什麼？他認為關鍵在於必須與國際接軌。他說，現在減碳已不僅是環保問題，更是經濟問題，如果台灣在減碳上沒有作為，未來勢必遭到國外的「碳關稅」制裁，特別是越來越多國外企業要求其供應鏈要使用百分百再生能源，屆時台灣製造業也會受到衝擊。他要求立法部門要強化減碳目標，加快腳步因應這項變局。

他說，環保署是減碳的主責機關，但光是環保署無法成就這項氣候治理工程，因此立院在日前審查環保署預算時做成主決議，要求環保署向行政院反映，結合能源、交通、建築、工業等部門，立即啟動淨零排碳的路徑、方法與時間表等，不能再消極被動。

光喊沒用 要拿出紮實減碳方案

「不是要行政院馬上承諾何時達標，至少要立刻啟動評估」，洪申翰說，在評估結果出爐之前，很難說哪一年可以做到淨零排碳，也許早一點，也許晚一點，但現在若有縣市自己喊2050淨零排碳，可能是喊假的，關鍵要看是否拿出紮實的減碳方案，以及如何估算成本、要怎麼達成等等細節。

他認為，歐盟2030年就要實施碳關稅，台灣若維持高碳排現狀，企業要冒的氣候風險非常大。因此，中央和地方必須積極合作，加快評估的步伐；而地方政府可以做的城市規畫有很多，好比打造低碳運輸系統、車輛電動化，建管部門可以規畫結合新能源的零碳建築，針對在地產業也可以訂出碳中和標準等，目標是跟上國際腳步，現在就開始做。

國際減碳倡議多 企業競相響應RE100

因應全球減碳情勢，國際間已發起許多減碳倡議，且由企業自發性參與，即使企業未主動參與，仍須配合產業供應鏈客戶的要求，間接參與執行減碳措施。

以百分百再生能源倡議(RE100)為例，參與的企業必須公開承諾在2020至2050年間達成100%使用綠電的時間點，並逐年提出規畫，目前台灣已有台積電、葡萄王生技、歐萊德、大江生醫、科毅研發等企業加入RE100倡議，國際間則有3M、蘋果、Google、Facebook等企業。以蘋果公司的供應鏈為例，作為蘋果產品零組件供應商的台灣企業，雖未主動參與RE100倡議，仍須依蘋果公司的清潔能源計畫生產零組件，間接被要求使用再生能源進行生產活動。

北市環保局：與中央合作 力守升溫1.5°C防線

台北市環保局長劉銘龍表示，2050淨零碳是人類社會為對抗氣候變遷，守住升溫1.5°C的重要防線。但這涉及國家長期減碳工程，包括國家能源配比的調整、產業綠色轉型、零碳建築，以及負碳技術（如碳捕捉等）引進，而且未來在國際貿易將面臨碳關稅衝擊影響。因此絕對不是單一城市自行宣告就能達成，必須中央與地方共同合作，展開對話，尋求最低有效成本的氣候治理。

劉銘龍說，面對國際2050淨零碳排趨勢及台北市議會的期許，北市府也將啟動淨零碳排路徑的評估規劃，包括加速推動使用再生能源與儲能技術、車輛全面電動化、零碳建築、廢棄物全循環等面向，加速台北市的氣候轉型工作。

桃園市環保局長呂理德也表示，施政必須負起責任，不能只為博得美名空喊一些做不到的目標；桃園是工業大城，也將與中央密切討論產業結構調整等減碳策略，並評估減碳情境。

環保署：與產業及民間團體展開對話，凝聚社會共識

環保署表示，我國「溫室氣體減量及管理法（簡稱溫管法）」明定國家長期減量目標，要在2050年將溫室氣體降為基準年(2005年)的50%以下。目前國際間為加速減碳，許多國家提出淨零碳排目標，近期立法院社會福利及衛生環境委員會審查環保署預算時，也通過主決議，要求環保署邀集相關部會，共同研議我國達成溫室氣體淨零排放之路徑及情境分析。

環保署表示，溫室氣體淨零排放涉及跨部門與跨領域複雜性議題，環保署會依照立法院主決議，積極邀集相關部會、地方政府討論淨零碳排的減碳路徑，我們也會與產業及民間團體展開對話，凝聚社會共識。

台北科技大學環境工程與管理研究所兼任教授楊致遠說，推動碳中和關鍵在於人民要有氣候危機感，才能要求領袖引領國家在過程中面對各種挑戰。他認為蔡政府執政以來忽視氣候暖化，雖然推動再生能源，但只要想對企業加嚴減排標準，常會受到經濟部門的牽制。但碳中和的浪潮興起，國際投資人均強烈支持各種低碳或零碳轉型產業，若跟不上潮流，不僅國際供應鏈會將台灣排除，國際投資資金也會逐漸放棄台灣，這是缺乏碳中和願景和行動必須付出的沉痛代價。