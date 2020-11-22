環團要求蘇貞昌減煤治空汙 環保署：空品呈改善趨勢

今年秋鬥號稱史上最大規模，環團呼籲行政院長蘇貞昌兌現「減煤」承諾改善空氣品質，否則應該下台負責。環保署表示，全國空品近兩年有改善趨勢，中央也跟環團一樣重視減煤的推動，已督促經濟部落實2025年電力業燃煤減少至30%以下。

針對環團呼籲治理空汙問題，環保署表示，統計至109年10月底止空氣品質監測狀況，全國各項空氣汙染指標均呈現改善濃度趨勢。其中AQI的PM2.5紅色不良次數，由104年的997次下降至108年的146次，109年截至10月底僅有14次。

至於空氣品質較差的中南部地區，環保署說，108年與109年1月至10月同一時間的PM2.5，雲嘉南從108年的每立方公尺21.6微克降至109年的18.3微克，改善率達15.3％；高屏空品區從108年17.1微克降至109年14.6微克，改善率達14.6％。

環保署表示，環保署與民間團體同樣重視減煤的推動，但更重視減排工作的執行與落實，除督促經濟部落實國家能源政策2025年電力業燃煤要減少至30%以下，107年就與經濟部合作盤點國公營事業各項減汙減排措施。

環保署說，署長張子敬上任後，淘汰老舊大型柴油車達2萬餘輛，超過設定目標1萬2千輛；改善鍋爐數量顯著，更於109年提升國公營事業改善監督追蹤層級，每季由環保署與經濟部共同主持檢討會議，追蹤改善成果。

外界關注的台中火力發電廠空氣汙染物排放量，環保署說，已由105年每年3萬7千餘公噸，降至108年1萬9千餘公噸，減量達50%，推估繼續執行各項減排措施，至114年減量可達78%。興達電廠自105年至108年減量已達57%，逐步完成減煤增氣計畫及燃煤機組112年陸續除役後，推估至117年減排各更可達90%。