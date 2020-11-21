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秋鬥明天登場 遊行路線、交通管制看這裡

聯合報 / 記者鍾維軒 / 台北即時報導
今年秋鬥的遊行路線圖，欲行經民眾需留意道路管制。圖 / 台北市政府警察局提供
今年秋鬥的遊行路線圖，欲行經民眾需留意道路管制。圖 / 台北市政府警察局提供

秋鬥遊行將於明天舉行，遊行將從凱道出發，行經立法院，終點站為民進黨部前。警方也預告交通管制，早上10時起，凱道會開始管制，13時起，中山南路、公園路、常德街和北平東路等主要遊行路線都會進行交通管制，屆時有45線路的公車與2線路國道客運都會受到影響。

秋鬥遊行行經的路線，包括凱達格蘭大道（集合地）→右轉公園路→右轉常德街→左轉中山南路東側慢車道→右轉濟南路→左轉林森南、北路→右轉北平東路→民進黨部前（遊行終點）。凱達格蘭大道和常德街10時至17時全線車道進行疏導和管制，北平東路與杭州北路則是13時至17時進行管制。

公運處呼籲民眾若要前往管制區周邊，建議搭乘捷運至目的地，避免行程受影響。警方也表示，遊行路線會實施階段性彈性交通管制，並視現場狀況擴大管制範圍，請用路人應提前避開管制路段，或依現場員警指揮減速慢行，共同維護交通順暢與安全。

今年秋鬥以西遊記「赴西天取經」為主題，集結勞工、環保、食安、土地正義、言論自由等40多個鬥陣團體，國民黨、民眾黨、新黨等在野黨都會出席，預計會有破萬人上街，怒吼反毒豬、反黨國、反雙標，當天也會有真正的「三隻小豬」現身。

秋鬥 民進黨 車道

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