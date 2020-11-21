快訊

甜美女高中生走在信義區 竟遭男子熊抱險拖進夾娃娃店

小學的他們即相識定情…闊別65年後藉一封信重逢互許終身

聽新聞
test
0:00 / 0:00

65年後重逢 你依舊是我今生的新郎

聯合新聞網 / 張立報導
圖/徐桂生夫婦提供。
圖/徐桂生夫婦提供。

在高雄鳳山文山國小五年級同學一年後，徐克俊與徐桂生再次見面已是65年之後，有著男生名字的徐克俊說，「70幾歲了，再次接到情書，還會像18歲少女那般的愉悅」。

徐克俊說，「10歲時的感情，竟然那麼深遠，那是小時的美好印象吧！」

兩人再次見面之前，雙方曾通了電話，女生問男生說，「你還記得我嗎？」徐桂生說，「我還記得妳的聲音，一直沒變。」而後徐桂生寄了一張與大學同學的合照給克俊，問她說，「妳知道我是哪一個嗎？」徐克俊說，「你還是小時候的樣子，我一眼就認出來了」。

聯繫上之後，又經過了半年才見著面，中間是超過10萬字的書信往返，當時兩人一個在美國東岸，一個已經從美國回到台灣，時差剛好顛倒，每天兩次的視訊交談，一個在吃早餐，另一個正吃著晚餐。兒時青梅竹馬的情感，就這樣開始一點一滴被找回來。

兩人原本各自有著幸福美滿的家庭，配偶卻都早一步離世，對於女性而言，到了七十多歲要再嫁是個困難的決定，徐克俊曾考慮許久無法向親人開口，當她幸起勇氣跟兒子告訴時，兒子說，「媽，只要妳快樂，他對妳好，我們很支持」。媳婦說，「你們很相配啊！如果對方是45歲，我們反而擔心了」。徐克俊講到這一段時，語氣有些哽咽，「我很感恩」。

桂生與克俊在去年七月重逢，那時克俊是一個人從美國回來，參加桂生家族去昆大麗的旅遊，四個月後，在兩方家人的見證下，於舊金山成婚。今年11月17日，徐克俊寫了一篇「我們的故事」給徐桂生貼在臉書上，克俊說，「那是我們結婚周年的禮物」。

現在徐桂生與徐克俊兩夫婦出門時，都向別人介紹說，「我們有四個兒子」，其實，是兩人各自有兩個兒子，而兩家人雖然各自在世界不同角落，但相處愉快，徐克俊說，「孩子們不必改口叫爸媽，還是叫伯伯、阿姨，但真的就是一家人了」。

徐桂生是新聞工作出身，著作等身，並曾獲得文學獎，他講述與克俊這段奇妙情緣時說，「她記得一甲子多前我這個小同學，而且願意嫁我伴我這除了孤老幾無所有、七老八十的老同學，我是多麼幸運啊」！

徐桂生走遍世界八、九十個國家，曾與病逝的妻子麗君約定，「我們結婚五十年時，要去環遊世界」，可惜兩人只有46年的在世情緣。徐克俊告訴桂生，「我們可以帶著麗君的照片，一起去完成這個心願」。

結婚 舊金山 情書

延伸閱讀

小學的他們即相識定情…闊別65年後藉一封信重逢互許終身

相關新聞

65年後重逢 你依舊是我今生的新郎

在高雄鳳山文山國小五年級同學一年後，徐克俊與徐桂生再次見面已是65年之後，有著男生名字的徐克俊說，「70幾歲了，再次接到情書，還會像18歲少女那般的愉悅」。

小學的他們即相識定情…闊別65年後藉一封信重逢互許終身

11月17日是徐桂生與妻子徐克俊結婚周年的日子。他們相識66年，但有65年兩人沒有聯繫，直到2019年一趟旅行、一封信，徐桂生與徐克俊重逢相許。

探索新聞／高山背工超載 踏錯一步就斷魂

「七公里的路不是平的，有上坡、下坡，不是一般人可以做的。」廿四歲的「馬拉桑」張秦豪從事高山協作五年，二○一八年雪山三六九...

探索新聞／未納管 難投保 誰能給「台灣雪巴」保障

四十七歲的布農卡里布灣登山社協作「土蜂」沈天生，當了十七年的高山協作，偶爾會自己跑單幫，背負、炊煮、嚮導，全都自己來，一...

探索新聞／背愈重愈神？開放山林 從尊重協作開始

這幾年，高山背工「英雄帖」沒少過，前年玉山排雲山莊廢電池清運，包商徵求壯士以八千元酬勞揹負七十五公斤廢電池下山，今年又有...

探索新聞／索道、直升機…高山工程別再只靠人力

十月中旬，雪霸國家公園七卡山屋正在整建，包商張氏父子與協作田翰，合力將一片重達卅五公斤的矽酸鈣板，疊起六片扛上索道籃，從...

探索新聞／膝蓋換山屋？背工權益卡半路

全台山屋進入大整建時代，提供避難、休憩空間，象徵登山環境一大進步。卻有一群默默付出的「勇士」，被遺忘在山谷之間。

僑務委員會第一屆「全球僑校學生華語口說爭霸賽」

中華民國僑務委員會為加強與海外僑校聯繫，增進僑校間學生交流，於2020年11月9日至30日舉辦第一屆「全球僑校學生華語口說爭霸賽」，讓全球僑校學生可組隊展現華語文學習成果，比賽總獎學金高達9,300美元。

影／靠「揹」人生-解構揹工神人之名與勞動保障

台灣約有200多位專職揹工，或稱協作，協助登山客揹得更輕鬆，背上鋁架塞滿物品跟公糧，但常態負重30公斤，暴露在岩塊群山之...

寄存送達完畢就「生效」合憲 但大法官認應更妥適

行政程序法第74條規定於依法寄存送達完畢時即生送達效力，沒有像民事訴訟法、行政訴訟法、刑事訴訟法都有「自寄存之日起，經十...

台灣存在「有爭議」！總統府發言人跟風反諷哏 獲國際1.7萬網友讚爆

美國現任總統川普日前拚連任，習慣性在推特（Twitter）發表意見的他，大選計票當天仍不斷頻頻發文，這些具有爭議的言論被推特標註「說法有爭議」的警告標語，意外掀起網友的仿效風潮。

趙守博將舉辦新書發表會 主題「使中華民國興旺，讓台灣更好」

前總統府資政趙守博將於明(21日)在政大綜合院館國際會議廳舉辦其最近完成之兩本新著《21世紀台灣的問題與對策－－我的國是建言暨國家社會重要問題之我見我思》及《世界童軍運動之理論、實際與體驗》的新書發表會﹔並同時舉辦「使台灣更好演講會」﹔預定將有馬英九前總統、吳敦義前副總統、前考試院院長許水德、前立法院院長王金平、前國民大會議長陳金讓及國民黨前主席朱立倫和各界人士等二百多人應邀參加。整個活動以「使中華民國興旺，讓台灣更好」為主題。會中除安排木柵農會合唱團表演及由聲樂家呂麗莉教授獨唱外，並將演唱「中華民國頌」。

熱門新聞

中選會宣布王浩宇罷免案成立 明年116投票

新冠疫苗買到了 陳時中曝「口袋已有一些」僅差付訂金

獨／陰性證明之亂！排不到採檢 留德足球小將回不了家

蘇震清妻子泣訴：全屏東都知道 蘇是盡心盡力好立委

搜獲失聯F-16訊號 探測船定位中

影／「你是不是要上凱道？」 豬農參加秋鬥傳遭警方關切

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。