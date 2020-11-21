小學的他們即相識定情…闊別65年後藉一封信重逢互許終身

王家衛說，世間所有的相遇都是久別重逢。

11月17日是徐桂生與妻子徐克俊結婚周年的日子。他們相識66年，但有65年兩人沒有聯繫，直到2019年一趟旅行、一封信，徐桂生與徐克俊重逢相許。

1954年，徐克俊和徐桂生兩人第一次見面，那時是小學五年級，徐桂生11歲，她10歲。兩人相遇在兩小無猜，還不知情為何物的時代。

徐克俊的母親正好是他們班上的導師，導師常請徐桂生將厚重的作業本送到徐克俊家。徐克俊曾在回家途中被野狗追，害怕一個人走回家，但徐桂生送作業的日子，野狗、水蛇都不再是困擾，徐克俊回憶，「徐桂生走在我的身後，我特別開心和有安全感。」

自小就有文采的徐桂生曾寫一篇名為「背影」的短文:「放學回家，妳的母親要我幫她捧些作業回家改，妳在前面蹦蹦跳跳走在田埂上，活潑天真又可愛，我捧作業沒有辦法跟妳一起蹦跳，只好慢慢的跟在妳後面，悄悄地將妳背影看個夠。那一刻，我真的很希望慢慢的走在漫漫長埂上，一直走下去，沒完沒了的走下去」。

童年美好的印象，就這樣一直保留在彼此的心底。

隔年，小學六年級，徐克俊搬離鳳山，這一別，就是65年。兩人各自念書、畢業、立業、成家。徐克俊離開鳳山，輾轉台北縣，台南，嘉義。省立護專（今天的國立護理健康大學），畢業後，1968年遠赴美國，一住就是半個世紀。成家，就業，育兒。但徐桂生的身影，偶爾掠過心頭。

徐桂生後來從文化大學新聞系畢業，進入聯合報系工作到退休。筆耕、著作，2017年還獲中國文藝學會的文學獎殊榮。

2019年，徐桂生的愛妻已離世三年，徐克俊的先生撒手人寰也已兩年半，兩人從悲戚中逐漸緩和過來。去年，徐克俊決定參加徐桂生和親友同赴昆明大理的旅行，寫封信給徐桂生，信裡寫到「幾十年不見，豈止是 “惜別君未婚，兒女（孫）忽成行”。我們是紋滿面，髮成霜。記憶中的桂生還是小時候瘦長挺拔，平頭短髮，臉色紅潤的小帥哥。五，六十年來我們有各自的快樂和憂傷。這兩年，我試著不去傷春悲秋。見到你，帶給我的不僅是逝去青春年華的追憶還有更多的感慨。希望那天相見，不至於 “執手相看淚眼，竟無語凝噎”。」

收到信的徐桂生回信：「即便是淚眼，也是快樂的淚水。」

徐桂生和徐克俊相互療傷，慰籍，兩人都喜歡旅行、攝影，過去一年半，足跡遍及昆明，大理，香格里拉，海南，聖地牙哥，乘郵輪遊墨西哥西岸，華府，若不是疫情，他們現正在環遊世界的郵輪上，而且兩人早就擬好環遊世界107天的寫作計劃：《107個日出日落》。

滿頭華髮的徐克俊與徐桂生攜手重組家庭，雖不再青春年少，但各自存積了可過舒適晚年的老本，而且徐桂生還燒了一手好菜。兩人幾乎沒有調適期，好像從未分離過。

徐克俊與徐桂生再次重逢，又都鰥寡多年，年少時那份純真的甜蜜，發展成相濡以沫，以伴餘生的真實。大時代的愛情壯闊波瀾，真實、有心的愛情一樣動人銘心。