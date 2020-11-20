公廣卡位52台蛋黃區 學者質疑：NCC主委推薦依據為何？

國家通訊傳播委員會（NCC）18日決議中天新聞台不予換照後，52台頻道成兵家必爭之地，NCC主委陳耀祥向外界喊話盼給公廣集團機會，公視董事更火速拍板成立規劃小組，積極挺進有線電視新聞台一級戰區。有學者對華視新聞資訊台進駐52台表達樂觀其成，但也質疑何以獨獨推薦華視進駐？批陳耀祥公開支持公廣集團進駐的發言，令人困惑。

台藝大廣電系教授賴祥蔚表示，若華視新聞資訊台內容不錯，為什麼先前排不進五字頭的新聞台蛋黃區？原因在於台灣有線電視市場結構複雜，多由少數代理商掌握頻道授權，把持上架與否的決定權，意即只要找到好的代理商，不管品質優劣都可以上架，因此，NCC該做的是排除阻礙市場競爭的因素，責成代理商建立品質控管機制，進一步建立有線電視的健全競爭制度。

針對外界憂心挹注公廣資源的華視新聞資訊台恐無法立足有線電視新聞戰區，賴祥蔚說，品質可透過努力提升，他對華視進駐52台樂觀其成，不會是大問題。但他也質疑，優質電視台不是只有公廣集團專有，如大愛電視台也享有口碑，為什麼NCC要獨厚公廣集團？

文化大學大眾傳播學系副教授王翔郁直言，華視創台多年，單就製播能力而言，確實較其他台面上競爭者具優勢，但許多電視台都想爭取換頻到52台，陳耀祥應保持中立，卻公開支持公廣集團進駐，明顯行政介入，「赤裸裸的介入新聞自由」。

王翔郁也反問，「陳主委推薦華視進駐的依據是什麼？」他認為，各家新聞台審議標準、法律規定應一致，若今天中天假處分被法院駁回或敗訴，其退出52台成定局，誰要進駐頻道也不該由NCC主委決定，他應該保持中立。

文化大學新媒體與傳播研究中心主任莊伯仲，同為華視自律諮詢委員會委員，對華視進駐52台則是樂觀其成，但就現實面而言，莊伯仲坦言，華視財務狀況不好，自負盈虧卻持續虧損，若要進駐有線電視頻道，還得先繳一筆上架費。

莊伯仲也提到，有線電視系統是錢脈、人脈、政治妥協下的商業談判結果，政府不宜介入，陳耀祥的發言令人困惑。