僑務委員會第一屆「全球僑校學生華語口說爭霸賽」

中華民國僑務委員會為加強與海外僑校聯繫，增進僑校間學生交流，於2020年11月9日至30日舉辦第一屆「全球僑校學生華語口說爭霸賽」，讓全球僑校學生可組隊展現華語文學習成果，比賽總獎學金高達9,300美元。

本次活動係僑務委員會首度舉辦僑校學生華語口說比賽，並以線上方式進行，讓全球僑校學生可於線上一起展現華語文學習成果，年滿6歲至15歲之僑務委員會立案/備查且近3年使用僑委會提供教材之海外僑校在學學生(不含持有中國大陸護照者)均可組隊參加。

參賽團隊於活動期間內可至「全球華文網」比賽專區不限次數上線進行，完成2篇範文「跟讀」及「朗讀」後，線上評分系統將立即回饋成績，將最終依參賽隊伍成員最佳一次總分總和排名，擇選5組優勝隊伍。優勝隊伍可獲頒僑務委員會中英文獎狀外，依名次每獲勝隊伍獎學金為第一名3,000美元、第二名2,100美元、第三名1,650美元、第四名1,350美元、第五名1,200美元。

活動比賽簡章、比賽規則及相關說明請參閱「全球華文網」比賽專區（https://www.huayuworld.org/news_info.php?nid=511），歡迎僑校學生組隊挑戰！