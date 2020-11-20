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影／靠「揹」人生-解構揹工神人之名與勞動保障
台灣約有200多位專職揹工，或稱協作，協助登山客揹得更輕鬆，背上鋁架塞滿物品跟公糧，但常態負重30公斤，暴露在岩塊群山之間的行動，致命的危險隨時可能發生。
今年9月，一名高山協作獨自將100公斤重的發電機揹上山，這是國家通訊傳播委員會（NCC）要在嘉明湖步道架設通訊基地台的設備，山友紛喊「神人」，但這樣的神人之名，並非偶然。同樣的高山工程，其實在山區很頻繁，當公部門有工程建材需要揹負時，從一片35公斤的矽酸鈣板，到不可拆解的100公斤發電機，都有賴他們扛上肩膀揹上高山。當山屋供餐需要食材運補時，也要靠他們揹菜。布農登山隊的揹工馬拉桑表示，他曾經揹過90公斤的發電機，他形容「跨出去那步伐很沉重，七公里上坡下坡，真的不是一般人可以做的」。
其實，就在開放山林政策之後，全台山屋進入大整建時代，到2024年國家公園連同林務局，總共有36座山屋進行整建，不過，絕大多數工程都需要倚賴人力揹負，台灣對揹工的權益卻遲遲沒能跟上腳步，也引來「膝蓋換山屋」疑慮。
民間航空吊掛費用，一小時就要30萬，動輒百萬元以上的花費，明顯高出揹負費用，因此人力變成是最划算的選擇，台灣的揹工面臨的勞動權益問題，以及各種路況的危險，聯合報的鏡頭帶你一起進入高海拔山區，一探揹工的靠「揹」人生。
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