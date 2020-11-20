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趙守博將舉辦新書發表會 主題「使中華民國興旺，讓台灣更好」

聯合新聞網 / 本報訊
前總統府資政趙守博。
前總統府資政趙守博。

總統府資政趙守博將於明(21日)在政大綜合院館國際會議廳舉辦其最近完成之兩本新著《21世紀台灣的問題與對策－－我的國是建言暨國家社會重要問題之我見我思》及《世界童軍運動之理論、實際與體驗》的新書發表會﹔並同時舉辦「使台灣更好演講會」﹔預定將有馬英九前總統、吳敦義前副總統、前考試院院長許水德、前立法院院長王金平、前國民大會議長陳金讓及國民黨前主席朱立倫和各界人士等二百多人應邀參加。整個活動以「使中華民國興旺，讓台灣更好」為主題。會中除安排木柵農會合唱團表演及由聲樂家呂麗莉教授獨唱外，並將演唱「中華民國頌」。

《21世紀台灣的問題與對策》一書主要涵蓋趙守博於馬英九執政時期擔任總統府資政期間對馬英九總統及其領導之政府的建言和批判，和2016年5月以後對蔡英文總統和其執政團隊的國是建議及批評，並詳細論述海峽兩岸和中、美、台的關係，暨後疫情時代台灣所面臨之挑戰和政府應有的作為。所探討的層面相當之廣，包括青年、修憲、年金改革、貧富差距、新冠肺炎疫情、高齡社會、少子化、醫療保健、產業發展、政府再造、社會福利、募兵制、外勞、基本工資、罷工、兩岸關係、美台關係、外交及我國之國際參與、工業安全、勞工低薪、居住正義、軍紀、都市更新、企業社會責任、轉型正義、高等教育和我國之國際競爭力等方面的問題。趙守博強調，他的所有建言、批評和論述，都是本著「恨鐵不成鋼」的心情而發，並以使「中華民國興旺，讓台灣更好」為基本立場。

《世界童軍運動之理論、實際與體驗》一書主要在探討世界童軍運動的創始、發展和其基本的理論，並詳述作者趙守博實際參與世界童軍運動超過四十年的經驗、體會和觀察。趙守博在童軍運動方面曾擔任中華民國童軍總會理事長及監事會主席，並多次率團代表我國參加世界童軍領袖會議和世界童軍大露營等國際童軍活動：他也曾任亞太區童軍委員會主席，現任亞太童軍基金管理委員會主席，並曾獲世界童軍最高榮譽的銅狼獎；為知名的世界童軍運動的領導者之一。他此次發表的《世界童軍運動之理論、實際與體驗》，堪稱為目前華人世界裡有關世界童軍運動方面的最完整也最具權威的中文著作，是所有想認識、瞭解及參與童軍運動者所必讀。

趙守博曾任台灣省政府新聞處長和社會處長、行政院勞工委員會主委、行政院秘書長、行政院政務委員、台灣省政府主席暨總統府資政等職，並在大學研究所任教。他從政府公職退休以後，一直關心國是問題，同時也在中廣新聞網主持一個叫做「台灣加油無所不談」的節目；另外他寫作不輟，去年11月就曾出版《現代國際刑法專論－－國際刑法暨其相關重要國際問題的專題研究與論述》一書，現已發行增訂二版。

明天的新書發表會，同時也將舉行「使台灣更好」的演講會，分別由朱立倫教授和國際問題專家李登科教授演講「使台灣更好之我見」及「從美國總統大選展望台美關係」。

行政院 總統府 馬英九 朱立倫

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