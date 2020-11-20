加入農會有什麼福利？ 網曝「一拖拉庫」好康報報

日前曾報導雲林西螺農會存款破新台幣180億元，會員身分通通都是農民，有的身家甚至高達上億，讓許多人驚呼。而近日剛好有網友分享加入農會的好處，像是收到獎學金、年終小禮物等，引起底下留言熱烈討論。

一名網友昨（19）日在PTT發文指出，自己是失業7年的自耕農，今年年初加入農會會員，這樣就可以讓女兒領獎學金了，沒想到加入後發現好處不只這樣，「可以投票選小組長、會員代表，也可以參加選舉」，年底還會送小禮物，像在地的農會就是送米和農民曆，原PO也詢問大家有沒有人是農會會員，年終收到什麼？

米、油、日曆...年終可領小禮物

文章一出，網友也分享年終收到什麼禮物，「我們這小禮物就一袋米啊，還有苦茶油」、「2kg米2包+500元提貨券+100種子券，還有摸彩，今年要選理監事，有機會加碼」、「明年的日曆吧，一張一張撕掉的那種」。

貸款利率低 獎金學門檻低

也有網友表示，「我媽以前是會員，因身障弱勢每個月有5K補助金」、「我阿公也是代表，但只看過水果年曆&別人送的蔬果，獎學金真的蠻多的，門檻也不會太高，除了各農會有也可以跟農委會申請」、「竹山農會會員40萬利率1.5%免保免押」、「農綜貸40萬1.04％要擔保品，無擔保品的話送農信保額度只有30萬元，另繳保證費2305元，農保身分或是農會正會員」、「蠻好用的，但一定要有務農才可以進」。

根據農委會公布資訊，農（漁）民子女就讀高中或者大專院校，設有獎學金機制，只要父母年收入未超過114萬，子女德性成績乙等或70分以上，未領取政府學雜費減免優待補助者，都有符合申請條件。私立大專校院學生每學期可領1.3萬，公立大專院校可領6500元，私立高中可領6500元，公立高中則為4000元。