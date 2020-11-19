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新聞獎跨界綻光芒 獨立記者林怡廷勝出

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
獨立記者林怡廷（右）憑《無聲之戰》為台灣發聲，打敗團隊、獨奪文字類兩岸新聞報導獎。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
獨立記者林怡廷（右）憑《無聲之戰》為台灣發聲，打敗團隊、獨奪文字類兩岸新聞報導獎。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

吳舜文新聞獎揭曉，跨領域入圍得獎成特色！第34屆吳舜文新聞獎19日頒獎，聯合報系與報導者都雙料獲獎；天下雜誌108課綱奪影音深度報導獎；評審團指出，影音媒體大量投件文字類獎，是本屆一大特色；獨立記者林怡廷憑《無聲之戰》為台灣發聲，打敗團隊獨奪兩岸新聞獎。

傳統平媒青出於藍

影音類部分，李洛梅、張涵青、俞子堯剖析「108課綱」，奪下影音類深度報導獎；他們說，天下雜誌正轉型數位、影音與Podcast，持續用不同方式跟閱聽眾溝通。UDN游昌樺、董俞佳、余承翰報導德國「非煤家園之路」，擊敗三立「消失的國界」、公視「燃燒的澳洲」，戰勝電視台脫穎而出。

兩岸新聞報導獎由TVBS「美中貿易戰最前線」奪魁，得獎者莊志偉、張志旻表示，有長達10年在北京、上海駐點，半數時間不在家才能深入觀察對岸社會，探究美中貿易戰當地台商怎麼應對，系列已製播487集，會繼續努力。紀錄片獎由公共電視「檜木林」8人團隊獲獎，他們將功勞歸於用生命守護森林的前輩。

獨立記者綻放光芒

文字類部分，深度報導獎由聯合報鐘聖雄「隱形農業大軍」獲得，代表領獎的游昌樺表示，每次鐘聖雄獨自前進深山部落，半小時就要傳送1次GPS定位，因為等待他的是未知的旅程，非常辛苦。國際新聞報導獎由報導者劉致昕、馬楷恒、沈淑婕的新疆難民報導獲獎，傳達了對國際人道人權的關懷。

「我辭掉工作專心寫報導，感謝父母給予我很大的支持！」兩岸新聞報導獎由「無聲之戰」獲獎，擊敗天下、商周的獨立記者林怡廷說，她當初辭掉工作本想寫東南亞的書，前輩對她說「為何不乾脆寫台灣呢？」她深入剖析，發現台灣位處兩種意識型態的交界，全球地位愈形關鍵，撰寫報導過程中收獲很多。

新聞攝影獎由報導者「烈火黑潮」奪獎，代領獎者表示，感謝所有在新聞鏡頭下願意曝光的人，這些人都具備了極大的勇氣；陳朗熹從2016年在香港以自由工作者與台灣媒體合作，仍持續幫忙觀察香港的變化，希望更多自由工作者有合理待遇，相信會有更多優秀的人願意投入新聞產業。

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108課綱 天下雜誌 吳舜文

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