第34屆吳舜文新聞獎揭曉 聯合報奪2大獎

第34屆吳舜文新聞獎今舉行頒獎典禮，聯合報系共有五項作品入圍，在所有參賽媒體中入圍作品最多，在影音類國際新聞報導獎部分，由聯合報記者游昌樺、董俞佳、余承翰的「非煤家園之路－德國、英國」拿下；另聯合報願景工程鐘聖雄也以「隱形農業大軍」奪下文字類深度報導獎。

游昌樺、董俞佳、余承翰表示，謝謝評審團的肯定，該題目橫跨英國、德國，從離岸風機到很熱的太陽能發電地方都去了，希望可好好處理人跟能源的關係，生活跟能源其實密不可分，不只是發電方式，還涉及能源正義跟貧窮議題，希望團隊有做到這點，讓台灣民眾可更了解外面的世界，認識能源的議題，「這趟旅程雖然辛苦但是很值得。」

得獎團隊也感謝所有從旁協助的夥伴以及受訪者，「作品是我們存在的證明，也是我們一起度過的時間，謝謝大家。」

另因鐘聖雄有要事在身，委由游昌樺代為領獎，游昌樺也表示，每次鐘聖雄一個人前進深山部落，半小時就要傳送一次GPS定位，因為等待他的是未知的旅程，非常辛苦；游昌樺也轉達鐘聖雄感謝之意，「謝謝評審及大家的肯定，請大家多多注意這個題目」。