快訊

戰機失聯當天 海軍監測到這3國船艦出沒東部海域

聽新聞
test
0:00 / 0:00

第34屆吳舜文新聞獎揭曉 聯合報奪2大獎

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
聯合報記者游昌樺、董俞佳、余承翰(左起)的「非煤家園之路－德國、英國」拿下影音類國際新聞報導獎。記者吳亮賢／攝影
聯合報記者游昌樺、董俞佳、余承翰(左起)的「非煤家園之路－德國、英國」拿下影音類國際新聞報導獎。記者吳亮賢／攝影

第34屆吳舜文新聞獎今舉行頒獎典禮，聯合報系共有五項作品入圍，在所有參賽媒體中入圍作品最多，在影音類國際新聞報導獎部分，由聯合報記者游昌樺、董俞佳、余承翰的「非煤家園之路－德國、英國」拿下；另聯合報願景工程鐘聖雄也以「隱形農業大軍」奪下文字類深度報導獎。

游昌樺、董俞佳、余承翰表示，謝謝評審團的肯定，該題目橫跨英國、德國，從離岸風機到很熱的太陽能發電地方都去了，希望可好好處理人跟能源的關係，生活跟能源其實密不可分，不只是發電方式，還涉及能源正義跟貧窮議題，希望團隊有做到這點，讓台灣民眾可更了解外面的世界，認識能源的議題，「這趟旅程雖然辛苦但是很值得。」

得獎團隊也感謝所有從旁協助的夥伴以及受訪者，「作品是我們存在的證明，也是我們一起度過的時間，謝謝大家。」

另因鐘聖雄有要事在身，委由游昌樺代為領獎，游昌樺也表示，每次鐘聖雄一個人前進深山部落，半小時就要傳送一次GPS定位，因為等待他的是未知的旅程，非常辛苦；游昌樺也轉達鐘聖雄感謝之意，「謝謝評審及大家的肯定，請大家多多注意這個題目」。

聯合報願景工程鐘聖雄以「隱形農業大軍」奪下文字類深度報導獎，委由游昌樺代為領獎。記者吳亮賢／攝影
聯合報願景工程鐘聖雄以「隱形農業大軍」奪下文字類深度報導獎，委由游昌樺代為領獎。記者吳亮賢／攝影

【延伸閱讀】

永續能源之路-迎向非煤家園

隱形農業大軍

國際新聞

延伸閱讀

聯合報黑白集／吃完萊豬吃核食？

聯合報黑白集／蘇內閣的丁怡銘化

聯合報黑白集／龐培歐的「賞味期」

聯合報黑白集／發言人一日三出包

相關新聞

內政部修正 簡化海岸太陽光電設置審查程序

配合行政院推動再生能源，內政部今部務會報通過修正辦法，針對太陽光電設施申請案件，在對環境衝擊及影響有限的前提下，若僅位於...

保障財產權 內政部擬修法提高共有地處分門檻

為加強保護少數土地共有人權益，內政部今天部務會報通過「土地法」部分條文修正草案，針對共有土地或建物同意處分的比例，由原本...

第34屆吳舜文新聞獎揭曉 聯合報奪2大獎

第34屆吳舜文新聞獎今舉行頒獎典禮，聯合報系共有五項作品入圍，在所有參賽媒體中入圍作品最多，在影音類國際新聞報導獎部分，...

數位身分證疑慮 蔡英文：防守不是找幾個駭客來試一試

新式數位身分證New eID明年1月試辦換發，不過，外界仍對資安有疑慮。立法院內政委員會今下午審查內政部預算，相關換發計...

台灣 一直在進步！台豬解封、通姦除罪、黑洞之眼、新住民發光……

「進步」的定義是什麼？ 《今周刊》為了理解台灣人對「進步」的直觀感受，委託波仕特（Pollster）線上市調網進行問卷調查。在這10年間，台灣人是否感受到社會在進步？

空汙基金補助燃油機車 遭批花6億買汙染

「燃油機車空汙排放是電動機車的好多倍，環保署怎能花6億補助機車？」地球公民基金會18日指出，環保署以「電動車充電站不足、爬坡無力」等理由，持續用空汙基金補助7期燃油機車，今年已花掉6億預算；呼籲立院衛環委員會嚴審預算，別再花納稅人的錢買空汙。

文策院創意內容大會開幕 賴清德：台灣故事多

文策院舉辦TCCF創意內容大會今天開幕，共有公視等45家影視公司實體設攤，84 個出版單位、75 個影視製作公司參加，推...

2050年淨零碳排？ 民團呼籲：提高政策層級

民間團體今與立委共同舉行記者會，針對台灣目標2050淨零碳排做呼籲，盼蔡政府設立2030年30%再生能源的目標，同時提高...

新莊偶戲文化日將於22日壓軸登場 重現廟街風光

「藝起來新莊串門子」系列活動「新莊偶戲文化日」即將在22日於新莊廟街壓軸登場，由新莊在地超過一甲子的招牌「新西園掌中劇團」及國際知名的「霹靂布袋戲」，進行傳統與新潮偶戲的街頭匯演。霹靂還為新莊廟街量身

新北市民活動中心多元服務 全齡幸福補給站

為提供全齡樂活空間，新北民政局協同各區公所配合市府活用公有建物計劃，陸續進行市民活動中心空間多功能調配，除增設深受長輩歡迎的銀髮俱樂部、社區關懷據點，還有老少咸宜的健身房、韻律及才藝教室、閱覽室等多元

因應後疫情時代產業轉型 北市府研議發行「數位基礎建設公債」

新冠肺炎疫情對國內產業造成衝擊，因應後疫情時代來臨，臺北市長柯文哲將在明年2月提出產業轉型政策白皮書，北市府秘書長陳志銘表示將評估發行「數位基礎建設公債」，投資臺北市的數位基礎建設，帶領臺北市推動數位

音樂藝術向下扎根 桃園人聲音樂繁花盛開

「2020桃園阿卡貝拉及合唱種子教師團培訓計畫」已於11月8日成果發表音樂會畫下完滿句點。桃園市文化局局長莊秀美表示，桃園市政府積極推廣人聲藝術成為城市特色，蔚為風潮，市民能在音樂薰陶下，培育更多人聲

熱門新聞

中天換照案 郭台銘：任何人經營媒體都應維持新聞自主

恐是空間迷向！戰機20秒內墜7000呎 飛官疑似發出信標訊號

NCC列四大理由 不予中天新聞台換照

中天案 孫大千：台灣只有一種違法就是民進黨說你違法

「鬥賴關中」 府密件成真

馬英九挺中天訴訟：台灣言論自由必對蔡總統加倍奉還

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。