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誰接中天？NCC想做球給「窮光蛋」華視 但難處在…

聯合報 / 記者何醒邦╱台北即時報導

國家通訊傳播委員會（NCC）今天（18日）對中天新聞台做出不續照決定，業界也關心，誰會接下中天52頻道？「給公廣集團一個機會」，在NCC主委陳耀祥順勢做球下，讓原本入主52台討論度最低的華視新聞台成了大黑馬，也使呼聲最高的寰宇新聞台大感震驚，且中天若想藉中視來續命，恐也埋下變數。

中天新聞台執照12月11日到期，在此之前，各大有線電視系統集團，如中嘉、凱擘等，就會送出新的新聞頻道遞補。目前符合資格者，有寰宇與台、中、華視數位新聞台，大都座落在有線電視頻道的100台以後。

業界認為，最有興趣、也最有實力取代中天者，應屬寰宇新聞台，且寰宇的老闆是台灣互動公司的王志隆，除與新潮流系友好，也不諱言要極力爭取，「但換個疑似親綠的補上，NCC會被人說話。」

市場另有一說，旺旺蔡衍明將運用他的政商實力，讓同屬旺中集團的中視新聞台，可以從154台挪到52台，變成「中視皮、中天骨」，「但這要有線電視系統業者買單，因移頻權在他們手上。」

而華視新聞台屬於公廣集團，若遞補上，因目前執政黨為民進黨，也可能被批評偏綠，且該台只在10家有線系統上架播出，屬知名度極低、觀眾人數極少的新聞頻道。至於台視新聞台，是業界公認非常認真做新聞者，也因頻道在一百多台，較少人注意。

如今NCC主委公開拉票，希望目前49至58台的新聞頻道區塊中，可以給公廣一個機會，讓聲量最小的華視異軍突起。「華視新聞像是坐在金雞母上的窮光蛋，」官員形容，華視因為經費不多，所以能見度才這麼低，但其實內容不錯，也有房產收租。

但業界人士說，華視新聞台的內容多為談話節目，新聞也多借用無線台，品質其實還好，「這匹黑馬突然冒出來很怪」。據了解，公廣董事曾私下與NCC聊過，表達也想力爭52台，沒想到陳耀祥就順勢做球，並說「希望新聞區段能有多元風格的新聞台」，讓公廣集團大為振奮。

不過理想與現實的差距是，有線系統會送出華視遞補？代理中天的中嘉集團表示，因也代理寰宇，所以應會先送寰宇遞補。業界人士則說，且中嘉每年付給中天新聞4億多元授權金，現在不僅不用付，反過來，還可以收取寰宇的上架費用，但華視付得出來？且華視新聞也沒在中嘉上架，要怎麼送？而其他業者如凱擘、TBC、台數科等，則認為還要觀望，但也認為移頻還是要回歸市場商業機制。

NCC 中天新聞 台大

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