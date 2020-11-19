新莊偶戲文化日將於22日壓軸登場 重現廟街風光

「藝起來新莊串門子」系列活動「新莊偶戲文化日」即將在22日於新莊廟街壓軸登場，由新莊在地超過一甲子的招牌「新西園掌中劇團」及國際知名的「霹靂布袋戲」，進行傳統與新潮偶戲的街頭匯演。霹靂還為新莊廟街量身打造專屬劇本，以說書人的方式進行「移動式劇場」，重現新莊廟街過往風光。

霹靂布袋戲為新莊廟街量身打造專屬劇本，以說書人的方式進行「移動式劇場」，重現。 圖／新北市政府文化局 提供

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新莊廟街偶戲文化日於11月22日登場，活動串起廟宇文化、文化資產、在地美食及歷史故事。 圖／新北市政府文化局 提供

廟街好神集章令－蒐集6個印章，即可獲得新莊廟街限量特色小贈品。 圖／新北市政府文化局 提供

其中臺日首度合作的布袋戲電視劇「東離劍遊記」角色秀，以及霹靂特為新莊廟街量身打造的專屬劇本，透過說書人進行「移動式劇場」，重現新莊廟街過往風光。

新莊在地超過一甲子的招牌「新西園掌中劇團」。 圖／新北市政府文化局 提供

新北市文化局進一步表示，現場還有許多豐富活動，如廟街好神集章令、廟街文化故事圖文展、知名繪師PAPARAYA創作的新莊百年廟宇看板打卡點、資深講師何良正深度導覽、武聖廟及新莊區公所合作的民俗體驗活動，包括迷你轟砲台、捏麵人和麥芽糖DIY等，以及能與霹靂英雄近距離接觸合影的見面會，留下最美好深刻的回憶。

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