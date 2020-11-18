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空汙基金補助燃油機車 遭批花6億買汙染

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
環境規劃協會理事長趙家緯指出，從非甲烷碳氫化合物（NMHC）此有害汙染物分析，4行程機車排放量達7.5%，甚至高於自用小客車。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
環境規劃協會理事長趙家緯指出，從非甲烷碳氫化合物（NMHC）此有害汙染物分析，4行程機車排放量達7.5%，甚至高於自用小客車。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

「燃油機車空汙排放是電動機車的好多倍，環保署怎能花6億補助機車？」地球公民基金會18日指出，環保署以「電動車充電站不足、爬坡無力」等理由，持續用空汙基金補助7期燃油機車，今年已花掉6億預算；呼籲立院衛環委員會嚴審預算，別再花納稅人的錢買空汙。

補助燃油機車佔比高

「政府花10多億元補助13.6萬輛燃油機車，根本資源錯置！」環境規劃協會理事長趙家緯表示，政府不該給油車與電車同樣的補助，充分反映外部成本才叫「油電平權」；環保署以有些地方充電站不足為由，並指燃油機車對PM2.5貢獻低於5%，不列為優先管制對象，「但消費者並未得到充分資訊。」

趙家緯指出，從非甲烷碳氫化合物（NMHC）此有害汙染物分析，4行程機車排放量達7.5%，甚至高於自用小客車；而7期燃油機車在NMHC分析結果為電動機車的60倍以上（30：0.2），氮氧化物（NOx）則為2倍以上，排碳量也高出8成以上。然而，空汙基金補助加上油價大跌，今年電動車市佔率竟比去年腰斬！

地球公民基金會副執行長蔡中岳指出，比較6都對這2年前3季電動車佔新售車輛比例變化可知，電動車佔新售車輛比例的顯著減少。依照環保署低汙染車輛補助資訊網，今年度中央已補助6億，加上地方政府補助5億給7期燃油機車，共補助了13.6萬輛7期燃油機車，獲得補助的電動機車僅2.4萬輛。

運具電動化大倒退

巴黎投入3億歐元鋪設自行車道，瑞典與荷蘭將於2030年禁售燃油車，地球公民基金會專員楊書容表示，就連擁有2億輛機車的印度也預計在2026年禁售燃油機車；但環保署補助燃油機車的理由竟是「希望加快汰換老舊機車」，這代表誘因不足，可採補助公共運輸定期票或月票，而非開倒車延誤台灣減碳。

前環保署副署長詹順貴律師說，2017年的閣揆林全曾提「空汙防制行動方案」，2018年底的行政院長賴清德也曾明訂2035年禁售燃油機車、2040年禁售燃油汽車，「但蘇貞昌上任後全推翻了！」竟用空汙基金8%的6億元製造汙染，並默默把2020年PM2.5年降至15ppm延後到2023年，置人民健康於不顧。

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電動機車 PM2.5

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