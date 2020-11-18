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專題／全「美」語學校 扎根原民母語復興

聯合報 / 記者吳貞瑩／花蓮即時報導
南島魯瑪社共學園小朋友圍成圓圈唱歌、跳舞學母語。 記者葉信菉／攝影
南島魯瑪社共學園小朋友圍成圓圈唱歌、跳舞學母語。 記者葉信菉／攝影

一大早，幾個三到五歲的孩子來到學習屋，跟著老師巴奈做簡單的告靈（mitakid）儀式後，接著圍成圓圈唱歌、跳舞、玩遊戲，上課中，一位小朋友跑到屋外爬樹，老師並沒有制止，因為在這裡，唯一的規定是不准講國語，小朋友可以自由跑動、交談，但都要講阿美族語。這是花蓮玉里阿美族部落的「全美語」幼兒園──南島魯瑪社。

去年4月創立的南島魯瑪社，是一個全部以阿美族語教學的母語共學園。創辦人馬耀˙比吼是國內知名原民運動者，他從長期投入原民運動經驗中發現，教育才是回歸多元認同的根本，於是回到家鄉，創立這所共學園。「魯瑪」是家的意思，馬躍說，家是每個人的根本，「只有讓我們的孩子清楚地知道我是誰？我來自哪裡？才能在台灣這個多元社會安身立命。」

魯瑪社老師每周也會安排一、兩天，帶小朋友到附近郊遊、野炊，認識當季食材、採集和處理方法。每月還有一天，大家會拜訪部落裡的文健站，和老人家聊天，學習部落耆老的智慧。

老師巴奈說，三到五歲是孩子們學習語言、建立自我認同的關鍵期，魯瑪社的任務就是讓孩子自然而然，像呼吸一樣，在日常生活中用母語溝通。為了達到這個目的，魯瑪社在上課中完全用阿美族語溝通，吃點心時間，兩個年紀比較大的小朋友在交談中講出國語，巴奈立即用阿美族語糾正，讓他們知道這個情境在阿美族語中如何表達。

巴奈和學習屋的另一位老師，都是從小在主流教育下長大的，重學母語的過程十分辛苦。她說，現在原住民部落的中小學雖然都有民族語言課程，但小朋友離開教室後，都是面對國語的環境，學習效果不彰。魯瑪社希望改變這種狀況，讓小朋友從小就能用阿美族語自然溝通，就像很多閩南人一樣，小時候在家已經會講台語，到學校即使學國語，但台語一輩子也不會忘記。

魯瑪社主要教學內容由老師和家長共同討論，學童以玉里193縣道的部落為主，包括織羅、泰林、鐵份、觀音和能雅等。魯瑪社創校維艱，一切從零開始，因為不收學費，也不向政府部門請求補助，老師的薪水和營運費用都只能靠外界資助，創辦人馬耀以傳教士般的熱情到處募款，復興母語的理想，得到好友優席夫、黃偉峰和陳耀忠支持。

出身泰林部落的旅英藝術家優席夫，坦言自己花很長的時間，才在異文化中找回自己，希望下一代不要重蹈覆轍，他常以實際行動協助募款，從支持母語教學讓族人找回文化認同。在織羅部落以推廣友善耕作聞名的黃偉峰，則是身體力行，把自己的么兒送到魯瑪社學習，並且發動部落的「米86」團隊，從各方面給予魯瑪社支援。阿美族名廚陳耀忠，本身即是大港口部落Tamorak母語共學園的要角之一，他也提供很多大港口辦學的經驗，給初創的魯瑪社參考。

看到小朋友們可以自由地用族語跟老人家問安，米86執行長黃郁惠感動得幾乎落淚，「有好幾位老人家都跑來跟我說，他們好高興，我們的部落有救了！」原住民的母語復興之路，從大港口的Tamorak開始，四年後才走到第二個共學園魯瑪社，幾個關鍵推手都希望，這條路不必走得快，但要走得穩，這樣的母語復興才能真正在部落扎根，為文化傳承帶來契機。

【全文專題報導】一段深入部落，探索自我的旅程

【完整影音專題】母語復興，擁抱多元文化

南島魯瑪社共學園小朋友跟著老師巴奈做告靈（mitakid）儀式。 記者葉信菉／攝影
南島魯瑪社共學園小朋友跟著老師巴奈做告靈（mitakid）儀式。 記者葉信菉／攝影

阿美族 原住民 語言

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