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消防設備師難執業 籲修法為安全把關

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
立委溫玉霞（下右2起）、林思銘指出，消防設備師滿500人、設備士滿5,000人後，暫行人員應退場，但實務上卻是外行排擠內行。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
立委溫玉霞（下右2起）、林思銘指出，消防設備師滿500人、設備士滿5,000人後，暫行人員應退場，但實務上卻是外行排擠內行。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

「暫行人員應退場，讓專業設備師、士把關消防安全！」國民黨立委楊瓊瓔等17日舉辦《消防法》公聽會指出，領有消防設備師或士證書者，始得執行消防相關業務；但實務上，只取得乙級滅火器技術士證書的暫行人員，就可以做消防安全裝置檢修，執業內容卻包含警報、避難、化學及水系統等專業，難以為消防安全把關。

暫行人員無落日機制

溫玉霞表示，政府從84年衛爾康大火奪走64條人命後，修法確立「消警分立」，及建立消防設備師士制度，消防設備師滿500人、設備士滿5,000人後，暫行人員應退場。葉毓蘭指出，看到錢櫃KTV檢修如此馬虎，民眾對現行人員的專業控管很難放心，希望有消防設備師公會，取照、廢照都有審核小組把關。

楊瓊瓔說，103年5月9日止，領有消防設備師證書1,542人、設備士5,077人，依《暫行消防檢修須知》，暫行人員執業期限應至104年6月30日止。林思銘指出，依《消防法》第7條，消防設備設計監造應由消防設備師為之，裝置檢修應由消防設備師或士為之，但從84年修法至今25年，暫行人員從未退場。

「會看病就可以不必考醫師執照，這聽起來合理嗎？」消防設備士公會副理事長張淑芬指出，只取得乙級滅火器技術士證書的人，就可以做消防安全裝置檢修，但執業內容卻包含警報、避難、化學集水系統專業，消防安全能不出問題嗎？「真相是：領有消防設備師或士證書者，始得執行消防相關業務！」

急需消防工程師法

「已達到門檻就應終止暫行人員執業，但法源依據至今付之闕如！」中華科大土木防災所長楊宏宇表示，因為暫行人員專業知識不足，造成過去幾次火災很大遺憾，所有建築體應該由設備師士總理，但暫行人員大量盤據市場不退出，未來通過考試的人沒有工作，應儘快通過修法才不會造成排擠現象。

大葉消防系教授詹鈞皓痛批，設備師士應由內政部檢定，但內政部從未檢定任何一人、怠忽職守，推諉說鑑定業務被勞委會搶走；勞動部則回答說，根據《職業訓練法》消防技術士是職業類科，包括滅火、警報系統等5類科，「為何《建築法》通過5天就有《建築師法》，《消防法》卻延宕25年？」

銘傳安管系副教授唐雲明說，台灣面臨空前系統性的消防風險，國家急需消防工程師法，產官學真的要放下心結，應該組成消防工程師學會，不要覺得暫行人員比較方便，讓專業人員拿到執照也無法執業。

消防設備士公會副理事長張淑芬指出，只取得乙級滅火器技術士證書的人，就可以做消防安全裝置檢修，消防安全能不出問題嗎？（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

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