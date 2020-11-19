新北市民活動中心多元服務 全齡幸福補給站

文 / 新北市政府民政局 提供

為提供全齡樂活空間，新北民政局協同各區公所配合市府活用公有建物計劃，陸續進行市民活動中心空間多功能調配，除增設深受長輩歡迎的銀髮俱樂部、社區關懷據點，還有老少咸宜的健身房、韻律及才藝教室、閱覽室等多元空間，打造宜居、樂活健康城市。

新北市人口逾400萬，為兼顧老、中、青3代的需求，去(108)年起陸續於各區活動中心進行空間評估，已成功調配三重大同等6間市民活動中心部分空間設置公托、健身中心等用途，預計今(109)年底啟用，以每坪11.5萬元新建價格計算，節省近1億2000萬元新建費用。

新北市目前有497間市民活動中心，是在地居民全齡幸福補給站，在各機關、公所、里長與居民共識及努力下，市民活動中心內設有公共托育中心者有15間、托老中心12間、社區關懷據點130間，而設置銀髮俱樂部者更高達286間，大幅提升坪效並滿足不同年齡層空間需求。

像是三重開元市民活動中心3層樓空間，經多次溝通協調，將2樓閱覽室調配為健身中心，3樓視聽教室改作公共托育中心，1樓則維持原市民活動中心功能，另三重重陽市民活動中心2樓閱覽室則改設公共托育中心。

三重開元里民說，原本都要特別通車到健身房運動，現在住家旁的市民活動中心就有飛輪、滑步機等有氧器材，還可以做重訓、上舞蹈教室等課程，能就近養成運動習慣，真的很期待。

常租借活動中心的幼兒體適能課程老師也說，新北市民活動中心場館設施完備，教室空間大小都有，也有冷氣，很適合他以不同道具將故事情境融入課程，在遊戲中加強學齡前孩子們的肢體動作發展。

還有網路民眾自組團體租借活動中心請老師來上近期很夯的雨林蟲課程，由專業老師近距離引導小孩子認識動物，也會用各式各樣的道具讓小朋友卸下心防，願意近距離觀察觸摸。

新北民政局協同各公完成市民活動中心空間多功能調配，圖為網路民眾租借活動中心請老師來上雨林蟲課程，由專業老師近距離引導小孩子認識動物。 圖／新北市政府民政局 提供
新北民政局協同各公完成市民活動中心空間多功能調配，圖為網路民眾租借活動中心請老師來上雨林蟲課程，由專業老師近距離引導小孩子認識動物。 圖／新北市政府民政局 提供

民政局表示，新北市民活動中心除提供公托、銀髮俱樂部、健身中心等服務，多功能教室也是開辦國標舞、烏克麗麗、瑜珈等研習課程熱門場館，民政局還特別拍攝市民活動趣味影片讓大家有全新樂活感受，歡迎民眾多多使用，並就近向各區公所洽詢租用。

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