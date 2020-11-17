跨界合作舉辦文物展、音樂會 沈春池基金會｢搶救人的記憶｣

今年繼「我家的兩岸故事2020桃園巡展」之後，財團法人沈春池文教基金會爬梳樂曲軌跡，11月中旬在臺北市舉辦「眷戀臺灣」音樂會。基金會董事長沈慶京表示，「遷臺歷史記憶庫」不只透過口述影音保存真實歷史風貌，也藉不同形式展演，跨界合作，代代傳承珍貴的歷史記憶。

《遷台歷史記憶庫》搶救計劃，自2016年起始調研，已搜錄超過數百名見證人物，為充實記憶庫，基金會持續推動「搶救人的記憶」、「保存物的故事」，並招募志工。包括採取4K影像規格拍攝紀錄遷臺人物故事，以保存長遠，發揮文化傳播效力，人物故事素材分類建檔，未來可開放提供不同藝術型式創作演繹，成為豐富的人文資料庫，以及搜集受贈之實體文物、老照片、物件史料等。

面對長者逐漸凋零，沈慶京十分遺憾未能及早啟動此計畫，他強調，不容青史盡成灰，「遷臺歷史記憶庫」持續與時間賽跑，這些有形與無形材料的收集是一件長期浩大且具時間壓力的人文工程，搶救計畫刻不容緩，希望有大家的參與。

「眷戀臺灣」音樂會11月14日在大安森林公園舉行，現場超過5千名觀眾與線上近2千流量的粉絲，在一曲曲老歌音符的飄揚下，穿越多重時空，重溫歲月風華記憶；相隔30年時空的前後任臺北市長黃大洲與柯文哲也在這裡相會。

資深媒體人童中白擔任此次音樂會總監製與主持人。她說，兩位新舊市長同台，看見大安森林公園的歷史變遷，講述遷台人物的悲歡離合，跨世代傳唱經典歌謠，全場有笑有淚。

音樂會由心靈創作歌手張小雯打頭陣，高亢嗓音詮釋《一樣的月光》，炒熱現場氣氛之餘，也帶出音樂會精神。跨世代演唱陣容華麗，原訂10組演唱者外，還有中華旗袍文化藝術交流學會的《尋夢江南》舞曲相配，以及童中白獻唱《何日君再來》，讚聲連連。