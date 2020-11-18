因應後疫情時代產業轉型 北市府研議發行「數位基礎建設公債」

新冠肺炎疫情對國內產業造成衝擊，因應後疫情時代來臨，臺北市長柯文哲將在明年2月提出產業轉型政策白皮書，北市府秘書長陳志銘表示將評估發行「數位基礎建設公債」，投資臺北市的數位基礎建設，帶領臺北市推動數位轉型。陳志銘指出，北市府即將辦完9場產業轉型論壇，蒐集民間業者對未來產業轉型的看法與建議，白皮書初步規劃將包含「零接觸服務」、「宅經濟發展」、「數位創新轉型」、「人才培育」和「產業輔導」等五大策略。

陳志銘表示，北市府各局處從自己主政的零售、科技、觀光旅遊、教育、體育、文化、交通、健康醫療、勞動新關係等領域出發，透過論壇集思廣益，提出未來因應「新常態New Normal」的產業轉型做法，後續北市府的施政主軸或制度設計，都必須要跟上這個新常態的思維。

北市府舉辦9場論壇討論後疫情時代產業轉型新模式。 圖／臺北市政府 提供

所謂「新常態」，陳志銘說，就像暴雨是未來氣候變遷的新常態，人類必須學習與水共存；流感也是未來流行性傳染病的新常態，在疫苗未普及化前，也要學習與病毒和平共存。人的行為模式因為疫情會發生一些改變，例如社交互動方式、工作與生活混搭、適應數位消費、重視公共衛生與福祉，人群活動意願也降低。為了因應這些新的行為模式改變，產業就必須面對轉型找到新的利基點，以滿足新生活型態的需要。

陳志銘表示，北市產業轉型政策白皮書的策略包括「零接觸服務」，加速推動電子支付，就是不希望民眾去臨櫃繳費，最好是直接線上繳納。他也以智慧停車為例，最好是車子停好，同時也自動完成繳費，而不必再跑一趟超商櫃檯；目前北市在信義路試辦的無人公車，也是在減少司機接觸大量不特定群眾的風險。

此外，北市府開始推出以「臺北通」作為市政服務延伸及市民身分識別的載體，市政延伸性服務數位化（例如：結合區塊鏈技術 i-drawing的抽籤服務），以及進出場館實名制的方式，這些都可減少民眾接觸，更是零接觸服務的轉型契機。

宅經濟發展包括運動中心社區化及虛擬健身房（UNI GYM）、運用AR/VR技術發展市民之育樂，包括觀光及藝文活動，提供安全數位服務環境、提供居家辦公者、物流配送者新的工作規範。

數位創新轉型包括建立產業平臺、促進產業新興科技及產業加值應用、建立商圈戰情平臺，協助廠商導入電商並獲取相關技術協助、提供育成及創新場域，形塑重點產業聚落、扶植健康產業社區化，建置老人樂活社區。

陳志銘說，在人才培育方面，透過數位學習培育新興產業需求人才，特別是數位人才在產業界相當搶手，都不用怕找不到工作。為此，北市也打造虛實整合的親師生學習平臺，例如智慧校園、數位閱讀、降低學習數位落差。

輔導產業應用數位科技，發掘目標客群需求，以及設計差異化產業推動策略，輔導安心旅宿、安心飲食，提供產業轉型獎勵機制。陳志銘說，臺北市的防疫旅館做的相當成功，為了推動觀光旅宿業的轉型，北市府也配合交通部觀光局推出安心旅遊自由行旅客住宿優惠補助1千元方案，並徵募「安心旅宿」近400家，提供旅宿業自主健康管理檢查(16項)及優化項目(8大管理原則35項)，使旅館在從公共衛生、消防安全、消毒防疫等一次安心到位。

北市府協助觀光旅宿業轉型，加碼推出安心旅遊補助方案。 圖／台北寒舍艾麗酒店 提供

北市府要如何具體落實這些白皮書的政策呢？陳志銘表示，市府的預算大餅是有限的，在不排擠其他預算的情形下，發行數位基礎建設公債是一個可以評估的方式，透過「專款專用」來投資臺北市的數位基礎建設，帶領臺北市推動數位轉型。

什麼是「數位基礎建設公債」呢？陳志銘說，就是向大眾出售政府保證的儲蓄型金融產品，將這些額外儲蓄重新導入經濟系統，為數位基礎建設募集資金。

陳志銘提到，因為疫情關係，民眾原本規劃出門度假和旅行的預算支出大多被儲蓄下來了，一旦手邊閒錢變多，如果找不到投資管道，可能就會轉去房地產或股市，過多的現金儲蓄對整體經濟而言，並非好事，錢應該要設法在經濟體系流動。北市府研議發行數位基礎建設公債就是要國人多餘儲蓄找到資金出口，引導民間儲蓄投資數位基礎建設，降低資金流入房地產的機會，同時為產業轉型白皮書募集資金，讓各項實施計畫能搭配資金逐步落實，不會因推動數位轉型而排擠市政的正常預算運作需求。

危機就是轉機，轉型也是要付出成本，陳志銘認為，與其耗費22.56億元印製及發行三倍券，還不如將這些錢分配給22個縣市各1億元用於建置數位基礎建設，才是真正投資台灣的未來。陳志銘說，台灣已經浪費二次的數位轉型機會，第一次是消費券，當時沒有推動數位消費券，第二次則是這次的振興三倍券，其實中央當時是有討論要以電子支付、電子票證或信用卡作為載具，但最後92%的民眾還是選擇了紙本三倍券，甚至還有人提議直接發現金，代表台灣又失去一次數位轉型的機會。

這22.56億的錢在半年內就燒掉歸零，何不利用這個機會把無現金的數位基礎建設做好；陳志銘說，就像要建立數位校園，要先把WiFi無線網路佈設好，教室要安裝冷氣也必須先做好電力系統改善，否則同時開機就會跳電；市場、商圈的數位支付系統與機台設備也必須先建置，未來才能讓消費者多一種使用電子支付的選擇，這就是數位基礎建設，也是數位轉型要做的基本功。

臺北市利用這次振興券綁定敬老卡加碼1千元推動數位轉型，也讓臺北市的長者知道，原來敬老卡是可以拿來消費的，而不是只能搭車而已。近期悠遊卡公司也推出新方案，民眾領到中央及北市儲值的3千元後，如果再繼續消費2千元，可以再回存3百元，目的就是要讓這種數位消費習慣可以持續下去。

陳志銘表示，台北市推出數位轉型基礎建設的政策工具包括：過去配合前瞻基礎建設計畫，學校花了16億元為每間教室設置觸碰式螢幕取代黑板，也施行學生的「一生一平板」。其他例如敬老卡搭配「振興三倍券」及建置北市456個「鄰里數位基礎建設」初步用於領取物資及報名活動，數位學生證搭配「校園數位基礎建設」等。陳志銘說，數位轉型已是一條無法回頭的趨勢，因應未來的新常態，北市府將由內而外、由公而私持續打造數位基礎建設、實現數位便利生活。

臺北市政府秘書長陳志銘說明後疫情時代臺北市產業轉型具體作為。 圖／臺北市政府 提供

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