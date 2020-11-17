音樂藝術向下扎根 桃園人聲音樂繁花盛開

「2020桃園阿卡貝拉及合唱種子教師團培訓計畫」已於11月8日成果發表音樂會畫下完滿句點。桃園市文化局局長莊秀美表示，桃園市政府積極推廣人聲藝術成為城市特色，蔚為風潮，市民能在音樂薰陶下，培育更多人聲音樂種子，也培養出可以合作、共生的和諧環境，讓藝術向下紮根，音樂繁花盛開。

桃園市政府文化局、桃園市政府藝文設施管理中心，不畏疫情，持續為藝術服務，今年主辦邁入第二屆的「桃園阿卡貝拉及合唱種子教師團培訓計畫」，文化局長莊秀美指出，桃園市市長鄭文燦發現唱歌增進人與人的交流，因而指示「讓合唱團成為桃園特色」，引起「桃園阿卡貝拉及合唱種子教師團培訓計畫」的發想。

桃園市政府文化局長 莊秀美。 圖／桃園市政府文化局 提供

由於桃園在地社區都有大大小小的合唱團，2017年市長鄭文燦想辦全國合唱比賽，莊秀美說：「但舉辦比賽後發現社區團體都只是純粹好玩，並未接受過專業訓練，不太敢參加比賽，那時才覺悟要有自己的專業合唱團，得先做好合唱的師資訓練，一旦師資培育起來自然會回到社區、社團或他們任職學校來推展合唱。」

莊秀美指出，文化局政策師資培訓分成兩種，一是合唱團老師的培訓，另一是原住民阿卡貝拉團的培訓。莊秀美接著表達，阿卡貝拉人聲，也是近幾年盛行的歌唱形式，「有一年聽到瑞典來台演出的阿卡貝拉團，他們僅四人可造成全場轟動，單純靠人的聲音可做不同變化，若出國表演，這樣人聲團隊是最簡單的組合。」

「桃園有最多都市原住民，有全國排名第三人多的泰雅族」莊秀美認為，應該運用他們天籟式的天賦歌聲，可以組原住民的阿卡貝拉團，做城市交流、文化交流，這就是桃園最好的在地特色。

莊秀美很真誠說明，桃園在舉辦兩屆的合唱比賽中，文化局意識到這項政策的失誤，因為兩屆比賽冠軍都由其他縣市獲得，沒有佳惠到桃園在地，他們覺悟到桃園沒有很棒的合唱團隊，辦再多比賽都只是花錢為人作嫁，只是搭建一個平台給別人表演，她開始思考培訓桃園在地團體，決定把錢花在培育師資而不是辦比賽，因而有了這樣培訓課程，和成果發表的音樂會。

莊秀美表示，看兩屆成果發表都很感動，短短三個月訓練就有很棒成果，所以文化局願再編預算再訓練，2020第二屆師資培訓，主辦單位仍延用全國最棒的老師來指導，莊秀美相信，經過時間累積，桃園人聲會繁花盛開，因為種子會回到自己的學校、社區，或一群喜歡唱歌的朋友，結成不同屬性的合唱團，可以和別人競爭，等到這些合唱團成熟時，桃園更有信心再舉辦合唱比賽，「這一定要等段時間，豐碩成果都要假以時日。」

2020桃園人聲藝術都市成果發表會精采瞬間。 圖／桃園市政府文化局 提供

兩屆的「桃園阿卡貝拉及合唱種子教師團培訓計畫」，讓大家看到桃園市政府花如此多心力、財力在做人聲藝術的培養，尤其現在合唱曲很多改編大眾耳熟能詳流行歌曲，再用合唱方式演繹，表達。莊秀美表示，桃園市政府很願意和民眾接觸，任何藝術都要向普羅大眾對話，而不是形成特殊精英階級，是最大顛覆。

莊秀美透露，合唱團的「合」字，代表桃園多元族群的共融、共好的合作關係，是桃園在地特色，要把流行歌曲藝術化。莊秀美強調，文化局對合唱和阿卡貝拉人聲發展的願景是能繁花盛開，在每個社區都能有自己合唱團，和大家一起歡樂，用合唱培養共好的精神，不只是音樂歌聲呈現，也是人格修養培訓，求一種人與人相處的和諧，才可呈現合唱的美。

現在經過2019-2020兩年的培訓，總共培訓了百位教師與原民朋友，甚至2019年第一屆培訓活動後，引起原住民對合唱興趣，自行組成人聲團「原聲出口」，桃園就是想藉由這樣的培訓計畫，啟動更多團隊從桃園萌芽，讓桃園的人聲音樂文化深耕於在地，向外開枝散葉，讓桃園真正成為「人聲藝術都市」。