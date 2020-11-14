秋冬專案 入境陰性證明擬全面擴大 醫院採檢條件再放寬

國際疫情不斷延燒，中央流行指揮中心將於下周三公布「秋冬專案」，衛福部長陳時中今出席活動時透露，專案將分為三部分，邊境、社區、檢驗，其中邊境將增加入境陰性採檢證明要求，換言之，目前免持陰性採檢證明的國人及移工也將納入；社區強制戴口罩地點增加；採檢條件再放寬，中央將鼓勵醫院盡量採檢。

陳時中表示，我國境外移入個案增加，秋冬邊境緊縮的內容將於下周三公布，不過初步將分為三部分，邊境、社區、檢驗。

他說明，於邊境時，指揮中心考慮增加入境時ＰＣＲ檢驗陰性證明要求。目前非本國籍人士入境必須持陰性證明，若未來增加持陰性證明入境人數，等於國人及移工都可能納入。

社區防護，目前強制出入八大場域必須要強制戴口罩，陳時中表示，場域將擴大，如出入餐廳必須戴口罩，吃飯時可以不用戴；檢驗則是，增加採檢適應症，同時鼓勵醫院只發現疑似症狀，一定要盡量採檢。