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鑽信用卡漏洞 「烤雞王」狂刷6300萬賠不出來

遲來的祝賀！大陸外交部祝賀拜登當選美國總統

2020年代表字 你選哪個字？

文 / 聯合新聞網 提供

世事如棋，變幻莫測！

我們請您 選出今年的代表字， 希望藉由這個字， 回顧今年，鑑往知來， 2020，您選哪個字?

台灣2020代表字大選 選字抽大獎

2008年 的 亂
2009年 的 盼
2010年 的 淡
2011年 的 讚
2012年 的 憂
2013年 的 假
2014年 的 黑
2015年 的 換
2016年 的 苦
2017年 的 茫
2018年 的 翻
2019年 的 亂
2020年 等你選！

選哪個字請看推薦理由:http://event.udn.com/2020word/

圖／聯合新聞網 提供
圖／聯合新聞網 提供

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