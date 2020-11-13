2020年代表字 你選哪個字？
世事如棋，變幻莫測！
我們請您 選出今年的代表字， 希望藉由這個字， 回顧今年，鑑往知來， 2020，您選哪個字?
台灣2020代表字大選 選字抽大獎
2008年 的 亂2009年 的 盼2010年 的 淡2011年 的 讚2012年 的 憂2013年 的 假2014年 的 黑2015年 的 換2016年 的 苦2017年 的 茫2018年 的 翻2019年 的 亂2020年 等你選！
選哪個字請看推薦理由:http://event.udn.com/2020word/
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