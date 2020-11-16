電子煙成青少年「流行病」當心孩子菸癮危害健康

文 / 國民健康署

圖／國民健康署 提供
圖／國民健康署 提供

隨著年紀增長，越來越多孩子接觸尼古丁，從紙菸到電子煙，許多父母根本沒意識到小孩吸入的是什麼，還以為只是「水蒸氣」，直到發現時小孩已經需要治療尼古丁成癮問題。根據美國食品藥品監督管理局(FDA)數據，2019年高中生僅有5.8%使用傳統紙菸，但卻有超過27.5%的人頻繁使用電子煙，青少年使用電子煙已成為一種「流行病」，父母需謹慎留意自身小孩，避免對菸(煙)品習慣成癮，對健康產生危害。

給愛不給煙 助青少年遠離尼古丁

隨著使用電子煙的青少年人口節節上升，就像是傳染病一樣蔓延開來，根據世界衛生組織(WHO)於2020年發布的最新資料指出，電子煙通常包含令人成癮的尼古丁成分，其排放物也含有其他有毒物質，對使用者和暴露於電子煙霧者均有害，尤其對兒童和青少年使用者特別危險，原因在於大腦發育期接觸尼古丁，可能會產生長期的破壞性影響及成癮風險，是「危險陷阱」令人不安。

證據顯示從未吸菸的未成年人使用電子煙後，至少有兩倍的機會在以後的人生中開始吸菸。兒童接觸電子煙或煙油亦會造成嚴重風險，例如誤食或遭遇電子煙設備起火和爆炸傷害，提醒家長日常生活中不得不提防。

近期世界衛生組織歐洲區辦公室提出之資料顯示，目前已知至少約有一萬五千種調味物質被用於製造電子煙油，廠商利用包裝精巧的營銷手法，吸引年輕人使用，同時也使周圍人們健康風險跟著升高，如此危險的產品不該遺留給下一代。

業者常以「糖果」口味、代號等包裝電子煙產品，家長不可不慎！ 圖／國民健康署 提供
業者常以「糖果」口味、代號等包裝電子煙產品，家長不可不慎！ 圖／國民健康署 提供

國際組織呼籲 正視青少年濫用成癮

青少年間使用電子煙，除了同儕壓力，更像是一種社交活動，在社群媒體上已被塑造為一種引領流行的形象，是吸引青少年使用電子煙的原因之一。就衛福部的調查報告指出，國內高達5.7萬名青少年使用電子煙，其中原因有「朋友都在吸」、「口味或味道較好」、「覺得健康危害比較低」等，嘗鮮是青少年天性，電子煙入侵校園已成為不爭的事實，短短幾年全臺青少年就深陷成癮危害之中！

根據美國FDA數據，2019年使用電子煙的青少年高達500萬人，自2018年的360萬人飆升近4成。然而伴隨近年醫學及毒物學研究，多次證實電子煙具有不亞於傳統紙菸的健康危害，影響範圍擴及到人體心、肺、肝、腎等重要器官，若青少年時期濫用電子煙，恐對腦部產生永久性傷害，呼籲各國正視青年世代電子煙成癮問題，為下一代健康做嚴格把關。

(國民健康署 廣告/經費由菸捐支應)

※免費戒菸服務專線：0800-636363
※想了解更多，請至主題專頁：
https://tw.news.yahoo.com/topic/2020health

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