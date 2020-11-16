氣溫驟降！天冷就是要窩在家，享受零死角飆網最舒服!

文 / 王祥非

立冬甫至，東北季風一波波來襲，天氣濕濕涼涼，這種天氣總讓人想整天宅在家不出門，縮在被窩裡追劇、線上集合打電動、網路團購零食才是王道！這時家中網路就顯得格外重要!網路只有快不夠，擁有穩定、無死角的網路品質與環境，才是造就宅宅們完美的居家小確幸的最佳途徑！

業者「凱擘大寬頻」領先全台市場，推出1G超高速光纖上網＋WiFi 6上網服務，1G超高速光纖上網，滿足全家人的上網需求，無論多人分享、多螢使用，或是長時間連網的重度使用者，網路連線皆能隨時保持快又穩，更不必擔心上網流量爆表，可以盡情收看線上影音內容，有線無線都能共享上網吃到飽，讓一家大小可同時使用不同裝置，網購超低折扣商品、看直播、追劇或玩線上遊戲，在家就可以輕鬆擁有流暢不受限的飆網快感。

圖／shutterstock 提供
圖／shutterstock 提供

此外，凱孹更免費提供的最新內建WiFi 6數據機，立即升級家中WiFi無線上網環境，有效提升網路速率、大幅降低延遲時間，傳輸速度更翻倍、範圍也更廣，不怕室內房間或角落收訊不良，觀看4K高畫質影片、玩線上遊戲，隨時都能高速連網超順暢。

凱擘大寬頻1G超高速光纖上網＋WiFi 6服務，自8月率先上線後，已獲得廣大用戶好評，現在更加碼免費將原內建WiFi 6數據機升級新增Mesh網路功能，能再延伸無線網路收訊範圍，特別適合大坪數或多樓層住家的用戶，在家中任何角落都能自在享受高品質的無線網路服務。

疫情影響民眾外出活動及作息，許多人轉向窩在家享受追劇、打遊戲等居家娛樂，網路品質更是不可忽略！凱擘大寬頻祭出光纖上網優惠！新申辦1G光纖上網指定方案，即可以月付999元起的優惠價享有1G超高速光纖上網＋WiFi 6＋Mesh網路服務，還提供專人到府安裝服務，把最優質的極速光纖上網服務帶進所有家戶，在家暢享極速飆網就是這麼簡單！

凱擘大寬頻推出1G超高速光纖上網＋WiFi 6＋Mesh網路，為全家人打造超強連網環境輕鬆飆網。 圖／凱擘大寬頻 提供
凱擘大寬頻推出1G超高速光纖上網＋WiFi 6＋Mesh網路，為全家人打造超強連網環境輕鬆飆網。 圖／凱擘大寬頻 提供

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