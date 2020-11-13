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秋季美食大探索 新竹良品好饗食

文 / 新竹縣政府 提供

濃厚秋意逐漸來到，讓人大快朵頤的秋祭美食陸續上市，現在不用開車去新竹，直接在「新竹良品 縣上好禮」購物平台也能買的到最有具代表性秋季美食，無論是獨享送禮的柿餅，或是料理幫手的苦茶油、鹹菜或客家桔醬等秋季限定產品搶先上架中，用最新鮮的「新竹良品」掀起秋季美食饗宴的序幕。

「出煮藝」絕配「良農產」 新竹美味飄秋意

新竹良品中的「出煮藝」係以各式調味品、醃製品、加工食品或拌醬組合等料理烹煮時所需的最佳幫手產品，而「良農產」則以春蜂蜜、夏仙草、秋柿餅、冬柑橘等最具代表性的新竹縣農產為主，日常生活常見的麵條、米粉、雞蛋或絲瓜等產品亦在內，是廚房內所必備的料理食材與調味。

然「柿餅」是秋季裡最引人注目的主角，家家戶戶忙碌著在埕前曬著一顆顆黃澄澄的柿子是這個季節獨有畫面，新竹縣柿餅嚴選最新鮮的柿子，運用新竹縣特有的九降風、秋高氣爽的氣候等得天獨厚環境，搭配每家柿餅獨門製作技法及用心執著的職人堅持，讓各家柿餅有著自家特有的絕妙風味，口感各有特色，造就這秋季中才可享受到的新竹縣季節美味。

在秋季這個令人食指大動的季節中，除了柿餅外，鹹菜、苦茶油或是客家桔醬亦是秋天不可錯過的限定美味，現在立即上「新竹良品 縣上好禮」網購平台選購，購買專屬於自己的秋季產品，來一場新竹縣產地直送的秋天饗宴，享受最道地的秋意美味。

「新竹良品 縣上好禮」網購平台。 圖／新竹縣政府 提供
「新竹良品 縣上好禮」網購平台。 圖／新竹縣政府 提供

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