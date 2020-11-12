秋鬥22日登場！ 環團批民進黨全面執政、全面倒退

秋鬥遊行將於22日下周日登場，除號召民眾一起上街反萊豬，也關注環保、土地正義、勞保年改等議題。秋鬥歡保大隊今召開行前記者會，指民進黨全面執政後，環境卻是全面倒退，不僅桃園大潭藻礁將化為烏有，中南部空汙也遲未改善，有毒廢棄物傾倒掩埋、違章工廠、農地種電等都造成難以恢復的環境傷害，因而提出要三零的「2050淨碳排」、「零廢棄全循環」、「零汙染顧健康」3大訴求，更邀蔡英文總統及桃園市長鄭文燦加入，為藻礁發聲。

環保組召集人、台東環保聯盟的李偉俊表示，從北到南，連花東後山的環境都面臨各種開發壓力的危機，因此環保團體要上街對政府拍桌，今年環保3大訴求包括要淨零碳排、零廢棄全循環、零汙染顧健康，同時呼應食安要健康，環境也要健康，開放萊劑進入食物鏈循環同樣也會造成台灣環境汙染，拒絕萊豬，也拒絕毒爐渣、毒空氣、毒水土。

搶救大潭藻礁行動聯盟的潘忠政則特別點名蔡總統與桃園市長鄭文燦，要求政府對待藻礁不能雙重標準，選前說要永存保護，選後卻開發優先。他說，蔡總統在2013年就曾關心藻礁生態，並親筆寫下藻礁永存4字以示捍衛決心，鄭文燦也曾於市長選舉前聲援搶救藻礁，但目前大潭藻礁卻正遭遇中油公司觀塘三接開發案海上工程的無情肆虐。

高雄健康空氣行動聯盟黃義英說，高屏的嚴重空氣汙染，證明民進黨也是重北輕南，高屏人永遠被當作三等公民，總統和行政院長自稱屏東人，上台後卻不顧百姓生命健康，依舊放任工業汙染耗能吞蝕南部環境，高雄市長陳其邁上任後更神隱，像現在空汙季到了，還是讓學童在戶外吸髒空氣，拿不出改善具體辦法。

水資源保育聯盟粘麗玉也表示，面對氣候變遷挑戰刻不容緩，台灣要全面無煤減碳，停止化石燃料補貼，全力改善中南部空汙。且未來無颱缺水恐成常態，水資源的循環再利用非常重要，未來飲用水可能成為國安物資，水資源必須高度保護。