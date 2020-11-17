2020年終掃除 過半民眾最怕掃「廁所」

好不容易即將跨年倒數，但一想到要年終大掃除，是不是開始覺得心累？到底掃哪些地方，會讓你更愁上加愁呢？

根據聯合線上調查，民眾票選前兩名最害怕打掃區域分別是廁所和廚房，這兩者都不是家居門面，平常外人看不到，其中『廁所』更以5成2過半拿下畏懼打掃排行榜冠軍。在清掃廁所時，有高達近8成以上的人最怕面對『馬桶』髒污。

聯合線上／製表

聯合線上／製表

聯合線上／製表

馬桶是浴廁清潔最重要指標

由此可見，浴廁是否清潔乾淨，「馬桶」是關鍵指標。調查也顯示，有４成7民眾認為加裝免治馬桶後管線多，清掃麻煩最惱人。此外，幾乎從新居落成就不曾更換過的舊馬桶，不但外表泛黃又易藏污納垢；想保持馬桶內乾淨，卻需耗費力氣清潔刷洗；馬桶惡臭讓人嘔心不想清... 都讓想擁有乾淨浴廁成為遙不可及的夢想。

馬桶清潔兩觀念

到底要怎麼清潔馬桶才對？網路上有許多偏方，到底哪個才有用？日本第一的衛浴品牌TOTO提供兩個正確清潔觀念。首先，「在污垢尚未出現之前就先清潔乾淨」，平常就應養成良好習慣，每次使用後將手邊範圍先擦過一遍，或使用廁所用馬桶刷邊沖水邊刷洗。特別是濺到馬桶外部的尿液，一旦乾掉便會發出尿臭味，務必馬上清乾淨。至於馬桶內側、便座、馬桶蓋，可使用軟質抹布、馬桶刷、清潔刷，沾中性洗劑或清潔劑輕輕刷洗，避免傷到陶器表面。

圖／shutterstock 提供

家中加裝溫水洗淨便座，清掃這樣做

如果家中馬桶有安裝TOTO 溫水洗淨便座，要清潔便座及馬桶間的隙縫，可於有空時將溫水洗淨便座卸下清潔。噴嘴部分，只要啟動電源並按「噴嘴清潔開始/停止」按鈕，使噴嘴露出，用濕布清潔即可。因溫水洗淨便座有電子零件，嚴禁潑水，也不可使用酸鹼清潔劑，以免塑膠材質裂化。

打掃廁所好苦？ WASHLET+幫你甜過年

近期深受建商、設計界、主婦圈熱烈愛戴的『WASHLET+』是什麼？它是TOTO的明星商品，馬桶採用水龍捲洗淨，強勁沖洗髒污，上方搭載溫水洗淨便座，更可以提供臀部洗淨及溫熱便座等功能，冬天也能舒服如廁。

圖／TOTO 提供

但，它的好處絕對不只是這樣！一般馬桶加裝溫水洗淨便座時，因為管線沒有地方收納，僅能夠外露放置，收納和清理都讓人心煩。

WASHLET+首度開發出藏線設計，在馬桶上多開了一個洞，讓溫水洗淨便座的管線能夠從中穿過，維持外觀的簡約俐落，更優雅的將所有管線收於馬桶內部，讓管線不糾結，便座清潔更方便，且最小化馬桶與便座之間的空隙，整體衛浴空間更顯乾淨整潔！

圖／TOTO 提供

從消費者角度來說，TOTO本身就是衛浴領導品牌，有相當高的吸引力，WASHLET+是TOTO新推出的明星商品，兼顧美觀與功能實用性，價位合理功能又完整，提供衛浴空間搭配時更多的彈性。

此外，WASHLET+還有很受大家喜愛的自動化功能，及TOTO特色技術電解除菌水。「自動化功能」指的是「自動掀蓋/自動馬桶洗淨」，WASHLET+採用非接觸式的感應設計，不須碰觸馬桶便蓋，接近或離開馬桶時便蓋自動開關；也不須觸碰按鈕或把手，不怕他人如廁後忘記沖水。使用步驟更簡單便利，容易保持清潔，帶來更舒適、輕鬆的享受。(自動掀蓋/自動馬桶洗淨功能，依各機種設定為主。)

圖／TOTO 提供

「電解除菌水技術」更是業界首創，TOTO 領先業界的清潔技術，能輕鬆分解污物，使污垢難以殘留。噴嘴及馬桶內壁最容易受到污垢、細菌的污染，難免會出現污漬。電解除菌水能夠針對噴嘴和馬桶內壁進行清潔除菌，除菌達99%，輕鬆地將普通沖洗未能清除的細菌污物去除乾淨，不含任何化學物質和清潔劑，每天都能放心使用。

對噴嘴內外側可進行自動除菌功能。外側(左圖)：以電解除菌水對噴嘴進行除菌、內側(右圖)：以電解除菌水對噴嘴的出水路線進行除菌。 圖／TOTO 提供

實驗方法：為研究電解除菌水的效果是否顯著，採用未經清潔的馬桶與使用電解除菌水自動清潔的馬桶進行比較，並觀察潔淨效果。(實驗期間禁止清洗馬桶)。實驗週期：一個月。對象：4個家庭* 使用效果因環境而異，所有實驗數據由TOTO收集。 圖／TOTO 提供

2020尾聲要除舊布新，別讓打掃廁所成為心頭的痛。有了TOTO WASHLET+打掃廁所一點都不苦！還可自由搭配馬桶外型與功能，滿足消費者對於衛浴產品在美觀造型、實用功能、高CP值的需求。

讓TOTO提升你的衛浴生活，帶你進入衛浴新世界！

了解更多WASHLET+：https://bit.ly/32EGsbK