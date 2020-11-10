淡蘭古道官方網站上線 百年山徑x智慧科技！全台首創單一步道主題網站

全台首創專屬淡蘭古道的官方網站於今(10)日起正式上線了。登山健行者能透過智慧科技的應用，認識或探索淡蘭古道豐富的歷史人文及自然生態，新北市政府從使用者的角度設計，將行前準備、行程規劃、交通、天氣及休憩等資訊進行介接與整合，並利用互動式地圖設計，提供一個以人為本的一站式的網站資訊服務。

科技，讓淡蘭離我們更靠近

新北市政府這次攜手早起設計，有別於傳統地圖，將淡蘭古道製作為飛覽互動式的瀏覽體驗，讓民眾在家即可預習沿線景點，更透過串聯公車即時動態，使用者可更直覺地進入查詢。另外，民眾在意的路程坡度，設計上轉化為圖像呈現，在點選相對應的路段能一併顯示更詳盡的資訊，而對登山者重要的天氣資訊，也即時同步中央氣象局開放資源，在套疊淡蘭古道的路線圖後，讓民眾不必在奔波於不同網頁、行政區之間，這都是以使用者設身處地相關使用的對策!

淡蘭官網形象照。 圖／新北市政府觀光旅遊局 提供

名人點評!一場機能網站的探索

淡蘭品牌設計師蕭青陽表示：「將繁雜的資料轉化是設計師的首要工作，淡蘭古道北路分為16條古道，網站內分為3個主色調系統去思考，成功轉譯為易懂的資訊，另外網站banner也營造出穿梭、流動的森林感，讓整體視覺清爽卻不零碎。」

台北市出去玩戶外生活分享協會秘書長吳雲天表示：「每次出門爬山前，我都習慣打開地圖、查一下交通動線及看看別人的行程記錄，選擇要拜會及拍照的景點或農家，這些都在網站裡都有豐富實用的建議，無論是背包客還是要跟團，所有的需求一站搞定，而其中各處的服務據點是我的最愛，透過這些在地的窗口，豐富的人情味，淡蘭古道宛若家山，每次走進淡蘭古道就像回家一樣怡然自得。」

淡蘭古道中路珍藏版。 圖／新北市政府觀光旅遊局 提供

步道旅遊新對策!探索屬於自己的淡蘭之道

觀旅局表示:「淡蘭古道橫跨新北市7個行政區，這次官方網站發布，是新北市第一，也是全台首創的長距離步道網站，我們希望突破行政區限制，以步道做為主角，量身打造出使用者所需的資訊，更重要的是成為一個好的工具，讓大眾能探索屬於自己的淡蘭，呼應淡蘭古道開拓、創新的精神，讓古道不在遙不可及。」

同場加映-芒花遊程+淡蘭古道中路指南同步起跑

另外，11月起，淡蘭古道上如夢似幻的芒花開始了，這次也推出4條「絕美芒花古道」遊程，囊括淡蘭古道北路-金字碑古道、樹梅坪古道、草嶺古道、中路-五分山步道等，串聯周邊景點順遊淡蘭，歡迎愛好自然、攝影及健行民眾透過淡蘭古道官方網站探索淡蘭古道!並同步發表「淡蘭古道中路手冊」，讓淡蘭古道實體周邊更加完整，喜愛的朋友，預計將於12月初於國家書店、五南書局、博客來等網路通路購買，敬請持續鎖定淡蘭古道粉絲團https://www.facebook.com/walkTKT/或洽新北市政府觀光旅遊網https://tour.ntpc.gov.tw/

芒花-平溪五分山。 圖／新北市政府觀光旅遊局 提供

(新北市政府觀光旅遊局 廣告)

絕美芒花古道遊程