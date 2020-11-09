「翻轉生活，看見改變」攝影徵件票選 投票也能抽冰咖啡

撰文 / 郭桂延

圖／聯合報系製作
圖／聯合報系製作

經濟部工業局普及智慧城鄉生活應用計畫舉辦「翻轉生活，看見改變」攝影徵件，邀民眾用相機記錄生活改變，11月9日起將進行第二階段線上投票，只要上網投票，就有機會獲得冰咖啡兌換券！

攝影徵件活動特別精選了樂活慢老 / 輕鬆保育 / 輕快旅行 / 從容通勤 / 靈活消費 / 自在學習等六大主題，共18項在地智慧服務，希望透過民眾的分享，讓這些方便的智慧生活科技可以被看見，讓更多民眾來利用。

徵件成果多元豐富
本次活動總共徵得319件作品，其中以自在學習87件最多、輕快旅行也有71件、從容通勤56件，為前三大熱門主題，顯見在教育學習、觀光體驗與交通應用上，已經有越來越多民眾大量使用智慧服務，成為生活日常。

徵件作品將依照活動規則，由專家進行篩選審核作業，評比標準包含攝影主題以及主題文字說明，篩選後的精彩作品將進入第二階段線上投票活動（投稿作品不合乎資格者，將不在第二階段票選活動中呈現）。

本次邀集之專家分別為吳佳瑾（新竹市新竹視角攝影比賽平面組首獎、｢J5予夢者｣攝影工作室負責人）、林清華（攝影記者生涯20年、亞洲出版協會SOPA新聞攝影金牌獎）與蔡禮安（多家國際品牌指定攝影、蔡禮安攝影工作室負責人）。

人氣票選獎項
11月9日起至11月15日，邀請民眾參加第二階段人氣票選，投稿作品將依最終得票數排名，依序贈送以下獎項 （獎品依實物為主）：

特優2名 / 「Apple Watch 智慧手錶 價值：12,900元」

優選4名 / 「Switch Lite + 九合一配件包 價值：6,490元 」

佳作30名 / 「超商禮卷 500元 價值：500元」

票選參加獎300名 / 凡參與線上投票皆可獲抽獎機會：超商冰咖啡（得獎者不重覆）

圖／聯合報系製作
圖／聯合報系製作

想要參加投票的民眾，請上「翻轉生活，看見改變」智慧城鄉攝影活動網站：https://event.udn.com/2020smartcity

投票規則：以Facebook帳號登入，每個帳號每天皆可投票1次（1次可針對六個不同主題進行投票，共計可投6票），如有造假或灌票行為將剔除比賽資格，參選人及投票者不得異議。

中獎名單11月18日將公告於活動網站，由主辦單位通知，中獎者須於109年12月25日前（含）完成領獎手續，逾期或不接受主辦單位開立所得稅扣繳憑單者，將視同放棄中獎權益，並不予提供任何替代獎項。

經濟部工業局廣告

相關新聞

慰安婦博物館暫熄燈 明年重開

連兩年營運虧損，加上今年疫情衝擊，台灣首座慰安婦博物館「阿嬤家—和平與女性人權館」將於十日熄燈暫別，遷館至台北市承德路三...

聯合報一周大事11/01~11/07

2日：奧地利首都維也納發生重大恐怖攻擊，造成至少四名平民喪命；激進組織伊斯蘭國（Islamic State, IS）宣稱是「伊斯蘭國戰士」所為。

醫療報導獎 聯合報系奪3大獎

一○九年台灣醫療報導獎昨頒獎，聯合報系囊括平面類特優、佳作，以及新媒體類優勝等三大獎項，成醫療報導獎大贏家。

「翻轉生活，看見改變」攝影徵件票選 投票也能抽冰咖啡

經濟部工業局普及智慧城鄉生活應用計畫舉辦「翻轉生活，看見改變」攝影徵件，邀民眾用相機記錄生活改變，11月9日起將進行第二階段線上投票，只要上網投票，就有機會獲得冰咖啡兌換券！ 攝影徵件活動特別精

購物11即來到 新竹良品購滿足

每年11月的購物話題即將引爆，人人滿心期待勾畫著購買清單，而「新竹良品 縣上好禮」將是滿足你所有購物需要的首選平台，無論是文創商品、創意料理、茶葉飲品或是烘焙甜點等應有盡有，每項產品皆以高規格的產品檢

熱門新聞

蔡英文推特恭賀拜登當選美國總統 「期待台美雙方合作」

你們沒有不一樣？孫大千點蔡英文、川普五點巧合

「對台灣是災難」游盈隆：拜登可能延續歐巴馬重中輕台

綠指藍反拜登更反美 藍回批：不吃瘦肉精就反美？

拜登當選 柯志恩：入戲很深的川粉電視台想想如何轉大彎

第二波疫情來勢洶洶 本周新增境外移入創半年內新高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。