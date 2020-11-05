性癖好精神病都列管也沒用！專家說這樣做才能預防犯罪

長榮大學女大生發生不幸，台南市政府日前召開擴大校園安全會報，決議將警察、衛生單位接獲校園通報特殊性癖好個案資料相互連結。對此，不但衛福部心口司已認定不妥，部立嘉南療養院成癮暨司法精神科主任李俊宏表示，性癖好者並非都會犯罪，也只有達到某些狀態才需要治療。把性癖好者及精神疾患者都視為潛在罪犯，不但無助於犯罪防治，更會失去能風險分流和預防治療的機會，犯罪隱憂更大。

李俊宏分析，人類性行為多元，在亞洲國家談性較隱晦，有特殊性癖的人口比例不明，但有歐美調查顯示，具特殊性癖好者可達一、兩成。其中牽涉及嚴重暴力型犯罪或是人身財產侵犯的，通常是特殊性癖好又合併反社會人格違常者，非單純特殊性癖好者，不能說有特殊性癖就會犯罪。

李俊宏表示，特殊性癖好不見得需要治療，除非引起個案本身的顯著痛苦和後悔，或造成他人受傷、導致工作就業等社會功能受到影響，才需要治療。不是有性癖好就代表需要醫療，同理，需要醫療的特殊性癖者也不一定會犯罪。

面對潛在的犯罪可能性，李俊宏建議參考國外作法，先進行風險分流。知道自己有特殊性癖好但是沒犯罪行為的人屬於低風險，應他們諮商瞭解自己的狀況，從中也能積極發現症狀達到需要治療程度的人，及早轉介醫療資源。曾經犯罪的中高風險個案，比如曾經偷內衣，在司法端就要裁處，以專業評估、完成治療和再犯風險評估，作為銷案的必要條件。

李俊宏表示，如果政府要列管的是上述中高風險個案，那還說得過去。但如果是將所有特殊性癖好者，甚至是其他精神疾患者全部列管，恐怕會衍生出許多非預期的不良效應。例如民眾不敢看精神科、學生不敢找輔導老師，長期孤立、自行面對壓力的結果，最後反而會以犯罪行為爆發出來。

李俊宏表示，可以理解台南市政府面對輿論的壓力很大，但是應該要把這股壓力用在對的努力方向，而且要在中央層級，不能只在地方，否則也會發生「外溢效應」，即不合理的監控列管迫使人移動到其他縣市。正確的努力方向，是中央及地方基於科學進行有策略、有步驟的推動分級分流政策規劃，從法治、體制、資源配置，達成治療、監控、更生的目的。