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購物11即來到 新竹良品購滿足

文 / 新竹縣政府 提供

每年11月的購物話題即將引爆，人人滿心期待勾畫著購買清單，而「新竹良品 縣上好禮」將是滿足你所有購物需要的首選平台，無論是文創商品、創意料理、茶葉飲品或是烘焙甜點等應有盡有，每項產品皆以高規格的產品檢驗要求，且為新竹縣最具代表性的特色伴手禮商品，讓你送禮自用安心體面，是購物11月最不可錯過的購物名單。

圖／新竹縣政府 提供
圖／新竹縣政府 提供

「縣心意」加乘「新風味」別具風格表情意
跳脫挑選禮物框架及困擾，無論是讓人會心一笑的「縣心意」或是職人堅持不懈的「良農產」，皆是名單首選，「縣心意」從生活美學及趣味角度出發，衍生出生活用品、美容醫學、家居飾品、精美禮盒等文創商品，「新風味」主要是運用新竹縣創新獨特的食材風味或技術所研發出的美味，包含創新口味的包子、客家米食、蛋捲、客家肉粽以及結合原住民及客家風味等創意風味，將是聊表心意的最佳代言。

「竹好茶」搭配「品甜點」歡聚時光不可少
與親朋好友的相聚時光中，茶飲點心是不可缺少的約會配角，運用新竹良品的「竹好茶」及「品甜點」混搭出獨特的「新竹縣」式美食；「竹好茶」有著熟為人知的客家擂茶以及灌注製茶師專業精神而製出的好茶，無論是發酵、半發酵或是全發酵等茶葉；而「品甜點」則是必嚐的中式傳統糕點、西式烘培甜點、客家米食點心以及各式甜品等，相信是聚會桌上最吸睛的焦點。

各式各樣的新竹良品，不論是美食饗宴、料理幫手、新鮮農產或是美觀實用兼具的文創商品，一次滿足所有消費者購物需求，在購物11月的季節裡，立即上「新竹良品 縣上好禮」網購平台，享受最在地原味的新竹縣產品，讓人大呼過癮，買了還想買。

「新竹良品 縣上好禮」網購平台

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