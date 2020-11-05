台鐵裂軌事件頻傳重創士氣 蘇揆深夜到宜蘭鼓勵道班工

最近台鐵裂軌事件頻傳，外界抨擊聲浪不斷，影響基層工作士氣。行政院長蘇貞昌昨天深夜到宜蘭，為正在冒雨施工的道班等基層工人加油打氣，感謝他們對維護列車行駛安全的努力付出，大家才能有一條「安全回家的路」。

蘇貞昌11點40分抵達，送給每人一份豆奶餐點，一一握手感謝第一線基層人員辛苦，他並陪同大家一起吃餐點，鼓勵「吃飽才有力氣上工」。

台鐵2年前發生普悠瑪列車翻覆，換了台鐵局長後，今年5月19日台中成功站南側爆出鐵軌有44公分斷裂，站務人員未依規定向調度員通報，導致後續有2班列車通過裂軌處，非常危險；接著在10月28日，台南新市至永康間列車經過時異常，駕駛員發現鐵軌有19公分斷裂，當晚立即抽換。

交通部長林佳龍日前受訪時嚴厲要求台鐵改善，尤其成功車站的鋼軌在3月時就已經發現裂紋，5月19日裂痕擴大，沒有依照流程馬上通報，甚至還讓列車通過，整個處理過程有重大瑕疵，下令究責嚴懲。

但行政院政務委員吳澤成認為，「斷軌」與「裂軌」有所不同，建議蘇院長應該也要聽聽台鐵第一線人員的心聲。

台鐵宜蘭站昨晚在最後一班列車通過後，封閉宜蘭站到四城站路段及斷電，封到今天凌晨4點半，由道班等第一線人員進行50NPC枕型道岔更換，也就是把枕木換成PC軌枕，以及道岔(轉轍器)更換。

蘇貞昌夜間11時40分抵達宜蘭火車站東港天橋下平交道，穿上反光背心，由交通部長林佳龍與台鐵局長張政源等人陪同走向鐵道，當時正下著大雨，他聽取台鐵簡報後，向辛苦施人員加油打氣。

蘇貞昌事前對此行程保密到不行，他強調，台鐵去年營運新高，事故最少，是大家辛苦努力成果，日前斷軌事件，社會各界對台鐵有所期待，他特別前來鼓勵大家，因為你們辛苦工作，努力維護鐵道安全，讓大家才能有一條安全回家的路。