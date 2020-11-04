休耕停灌傷農引反彈 農委會：就算水都給二期作也不夠

因應56年來最嚴峻的大旱，農委會在10月14日宣布桃竹苗停灌，並祭出每公頃14萬的高額補償金，卻引爆桃竹苗農民不滿，今日首度北上抗議，認為政府犧牲農民，農民拒絕再被犧牲。農委會表示，就算現階段所有供水都支援桃竹苗地區的二期稻作，仍不足以支應這地區的農作，這是經過跨部會多次討論的結果。

農委會農水署副署長陳衍源表示，二期停灌補償這是第一次，二期稻作都是每年的下半年，因為往年在汛期都有颱風來襲，這是從1964年以來，第一次沒有任何颱風進來台灣，水情狀況慘，農委會是從7月份就不斷與經濟部沙盤推演，最後才作停灌的決策。

陳衍源表示，各單位調查評估，桃竹苗地區的水僅剩下1.2億噸，就算不供應民生用水、工業用水，全數灌溉桃竹苗地區的農田，也需要1.3億公噸，現有的水量仍不足以應付這地區的二期稻作，在未來的颱風降雨不明的狀況下，接下來，台灣就要面對冬季的枯水期，會一直持續到明年5月份，因此也才會停灌；若到明年5月，都把水用完了，受影響的就不僅只是農民，屆時包括工業用水、民生用水都會受到衝擊。

他表示，在這過程中，包括農委會主委下鄉時也與農民說過，水利署之前也呼籲民眾要節約用水，包括民生用水也需要夜間減壓，經濟工業用水也減少5%，各個面向都有在減少節約；至於農民抗議至少未來半年或一年將無農作物可銷售，他表示，稻作休耕補償每公頃14萬元的補償措施，是利用去年農家賺款的105%加上生產成本計算補償金額，因此已經有計算農家的賺款，以及農民的耕作支出了。

明年一期稻作是否也會休耕，陳衍源表示，目前農委會、經濟部、農糧署都還在討論當中，最快11月底、最遲12月初應該會比較明朗，目前看來桃竹苗地區乾旱情況仍是最嚴重，若明年一期稻作休耕，最主要範圍還是在水庫用水的區域，還要追蹤後續水情做整體的決策評估，還在研議當中；至於討論過程是否會邀請當地農民參與，他並沒有回應。