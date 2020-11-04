「不能吃不能睡」稻作枯心淌血 停灌農民首度北上抗議

農委會主委陳吉仲日前受訪時表示，即使相關的用水給農業部門也不夠，所以我們(農委會)才在經濟部這樣的決定底下，「我們全部的配合辦理」。也因此引爆農民怒火，認為原本應該站在農民的角度為農民爭取權益，最後只是配合經濟部要求農民休耕。

「缺水大家一起省，農民拒絕一再被犧牲！」多名桃竹苗停灌區域的農民首度北上抗議，政府在稻作抽穗期卻宣布休耕，認為原本以為水利會改為官派後，農水署會為農民爭取權益，最後卻是「配合」經濟部，犧牲農業與農民。

台灣農村陣線理事長洪箱帶領下，農民在行政院大門擺香案三拜，祈求農民可以遠離人為帶來的災害，認為這次停灌是人為的人禍。

洪箱表示，沒水是天災，2015年時也遇到，未來氣候變遷都會遇到，但每次遇到缺水，都是政府說什麼，百姓就配合，但是今天是否有考慮到稻穗都已抽穗、就快收成，為何這些農民、五穀要犧牲，她要為土地、五榖請命，拜託下回別這樣做了，明年若沒水，政府是否能補助工業、讓這些工人休息，這樣很公平。

彰化農民許文烽來聲援，他表示，農委會認為給農民錢就好，不斷安撫農民，農委會可以改為「農民安撫會」；水利會改為官派，變成農田水利署，原本期待可以發揮功能，但沒想到經濟部要用水，直接把農水轉給工業使用，因此可改為「農水轉用署」。

苗栗灣寶自救會會長、稻農陳建雄表示，他有三甲地，已經要收成的關鍵時期，為何要斷水，農委會常說要照顧農民，但最關鍵的時期，為何讓經濟部主導，喊停灌就停灌？農委會都沒有任何表示，就配合經濟部，這樣對農民不公義； 他拿出稻子說，這些稻子約20天就可以收成，農民半年的生活費用都靠這些稻作收成，政府生活費用都絕掉，農民如何生存下去？他的三甲地中，僅有三分地報休耕，其餘的自己去找地下水灌溉，不能讓稻作就這樣犧牲。

曾經是台灣冠軍米得主的竹北璞玉農民田守喜說，一聲令下，把水關的死死的，他的心在淌血，稻穀他的寶貝一樣在照顧，現在稻穀都乾枯，農民情何以堪，缺水第一個都想到農民，產值太低、沒用，完全沒想到台灣以農立國，「這是根啊！ 」

田守喜說，農民資本全都投下去，他不在乎一甲地補助14萬，因為停灌休耕，「根本不能吃不能睡」，他的稻子在灌兩次水就可以收成，但政府完全沒有商量，水斷得比過去休耕更徹底，附近水圳魚蝦貝全數死光，這段時間臭得要死，不僅只有農民犧牲，連整個生態都滅絕。