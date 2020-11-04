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公視董事候選名單 李永得：考量政治多元納中偏藍董事

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
第7屆公視董監事第二波候選名單昨天出爐，預計下周一召開審查會。文化部長李永得今說明。記者葉冠妤／攝影
第7屆公視董監事第二波候選名單昨天出爐，預計下周一召開審查會。文化部長李永得今說明。記者葉冠妤／攝影

延宕1年多，第7屆公視董監事第二波候選名單昨天出爐，預計下周一召開審查會。文化部李永得今說，此次候選名單涵括多元性、專業性、組織管理專長及未來性4元素，是一份符合公共價值、媒體未來趨勢的名單。他指出，過去公視董監事名單避談政治光譜，但考量政治光譜也是台灣多元聲音的一部分，也需在公視董事裡多元呈現，因此這次候選人裡，據他理解至少有3名政治立場中間偏藍。

依公視法，公視董事會由董事17人至21人組成。由立法院推舉社會公正人士組成審查委員會，審查委員會以四分之三以上多數同意董事人選後，再送請行政院長聘任，雖第6屆董事會於去年9月任滿，卻因政院提名候選名單最後僅通過7名董事、1名監事，導致人數不足以組成董事會，由第6屆董監事看守至今。

文化部昨提名14名董事候選人，包括智榮基金會董事長施振榮、財信集團董事長謝金河、台大歷史系教授陳翠蓮、政大廣電系副教授王亞維、智冠科技董事長王俊博、台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾、世代文化創業群董事長周奕成、高師大客研所副教授洪馨蘭、義美食品高志尚、國家文藝獎得主唐美雲、東華大學民族系教授孫嘉穗、台大新聞所教授張錦華、金馬影展執行長聞天祥、政大新聞教授劉昌德。其中，唐美雲及施振榮是現任董事。

4名監事候選名單則包括文大大傳系教授王毓莉、交大傳科系教授張玉佩、資誠會計師事務所資深顧問高文宏，以及上銀科技總經理蔡惠卿。其中，張玉佩為現任董事。

李永得表示，公共電視董監事是非常重要職務，是沒有薪水、辦公室、沒有任何權力與利益的義務職，14名董事候選人都由他親自請託，有些人甚至拜託好幾次，因此他首先感謝董監事候選人願意承擔，協助公廣集團的進步與發展。

李永得透露，徵詢過程中有4人婉拒，但最後這14名補提名的候選人，「簡單一句話來講，名單完全符合公共價值、媒體未來趨勢的名單。」

他指出，名單具備4要素，第1是多元性，名單包括性別、專業領域、不同出身背景甚至區域都有達到平衡及多元，此外，也特別納入政治光譜的多元性。李永得解釋，14董事加4名監事候選人裡，就他個人理解，至少3名中間偏藍、4名中間偏綠，其他則中性，以專業見長。

他表示，過去公視董事提名人選總避談政治立場，主張無黨無派，但只有自己這樣看待，別人並不認同，他認為政治光譜也是台灣多元聲音的一部分，因而在徵詢提名過程中，考慮廣納不同聲音，不只性別、族群，政治光譜的多元性也要在董事組成裡呈現，充分反映台灣多元聲音。

第2元素則是專業性，從實務經驗、研究專長、媒體改革等提名；至於第3元素的組織管理專長，李永得說，公視面臨未來經營管理效率提升、組織變革調整，這次提名也特別邀請企業界人士，借重其在企業組織改造、經營管理效率的經驗。

第4點未來性，李永得說，電影、劇集將走向整合趨勢，在各不同平台數位匯流，因此董事選擇上也需要借重能協助公視走向有未來性媒體的人選。 他以ptt創辦人杜奕瑾為例，稱其是台灣AI領域最頂尖人才，曾在美國軟體公司擔任AI部門負責人，因應未來5G時代，可協助公視走向科技、內容與文化的整合。

李永得說，是由文化部提名人選，他會負起責任，接下來密集與各黨團溝通，向所有審查委員報告、爭取支持，讓審查結果順利圓滿。他事前也已經與審議委員達成共識，審查過程由文化部出面承擔，候選人無須接受審議質詢。

針對先前外傳人選的文化總會副會長江春男未在名單之中，李永得說，在他接任甫文化部長一周左右，就曾拜訪過江春男，當時當面請教他傳聞，江春男則表達對公視董事、董事長沒有興趣，希望能做的是國際影音傳播，只是後來外界將兩件事搞成一件事，才對江春男造成很大困擾。

有媒體質疑名單內有商業色彩濃厚的人選，李永得說，除了考慮到謝金河的財經媒體專業，同時也具有媒體經營專業，未來可協助公廣集團在經營管理上的調整，謝在這方面的專業毫無疑問。

公視 李永得 文化部

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