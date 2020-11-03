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調查局首次敦親睦鄰活動 邀請180名里民參訪

中央社 / 台北3日電

調查局今天表示，局本部在新店落地生根逾50年，為感謝鄰居長期支持，昨天首次辦理敦親睦鄰活動，邀請附近180名里民前往調查局參訪，希望結合地方力量，共同守護社會治安。

法務部調查局新聞稿指出，為落實人民的調查局，昨天邀請局本部附近新北市新店區中華里、中正里及新德里的里長及里民180人前往調查局參訪，局長呂文忠親臨現場致詞，對好鄰居、好厝邊表達感謝之意。

調查局表示，昨天安排民眾參訪鑑識科學實驗室、全國唯一以反毒為主題的反毒陳展館及展抱陳列館，並同時辦理形象宣導，加強民眾國家安全維護、廉政肅貪、經濟犯罪防制、毒品防制及洗錢犯罪防制等觀念，以廣收宣導效果。

調查局指出，參訪活動透過工作人員的精闢解說，結合參與民眾實際聆聽觀看，激勵大家以身為調查局的鄰居為榮。

此外，調查局5月間大力整建中華園區花園，目的是讓員工在繁忙公務之餘有休閒的場所，昨天也同時開放給參與民眾觀賞，參訪活動深獲民眾熱烈迴響與好評。

反毒 毒品

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