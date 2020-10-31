荷蘭在台辦事處響應同志遊行 送橘T號召粉絲一起挺平權

同志遊行今天熱鬧登場，荷蘭在台辦事處今年首次響應活動，辦事處特別製作象徵荷蘭顏色的橘色T恤、分發橘色「禮包」給參與的民眾；辦事處表示，在亞洲最大的同志遊行發聲，就是希望能夠攜手打擊歧視、促成國際合作，讓世界變得更公平。

荷蘭在台辦事處代表譚敬南（Guido Tielman）表示，荷蘭在1994年就通過法律，保障LGBTI族群在職場及其他領域中免受歧視，更在2001年成為全世界第一個同性婚姻合法化的國家，是全球平權政策的領導者，但30年過去、直到今日，「荷蘭政府仍然致力於在荷蘭和全世界消除歧視、提倡社會的開放和接納」。

辦事處表示，譚敬南27日才和全球首位跨性別部長唐鳳，一同參加荷蘭「職場驕傲」基金會（Workplace Pride）舉辦、實境線上混合的論壇，討論職場平權，並分享荷蘭政策如何確保同性伴侶在世界各地包容程度不一的駐點，都能安全生活；論壇由台灣同志諮詢熱線協會、彩虹平權大平台合作舉辦，由安永聯合會計師事務所和荷蘭商 ASML贊助。

譚敬南表示，台灣率亞洲之先完成立法、保證婚姻平權，但一樣有很多努力的空間，綜觀台灣同志遊行18年的歷史，從不到800人參與到去年超過20萬人的規模，本身就見證、也成就了台灣至今的平權運動，他很認同今年的主題「成人之美」。

辦事處表示，這次由辦事處設計、自製的純棉T恤為荷蘭代表色橘色，來自荷蘭皇室的姓氏「奧蘭治」（Oranje），而英文標語「橘色永遠是愛的一部分」落在一道七彩的斑馬線上，其中橘色為衣服底色，象徵荷蘭擁抱愛各種不同的樣貌，努力作為斑馬線的一部份，帶領大家走向平權。