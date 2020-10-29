台灣同志遊行31日中午登場 警公布交管路線

我國目前針對菸品，會透過《菸害防制法》和《菸酒稅法》，對其課徵「菸捐」和「菸稅」，其目的是為了讓購買菸品的成本變高而減少消費者對於菸品的消費，以及讓吸菸者在消費菸品時，透過其多支 出的款項，來支付吸菸行為使其它社會大眾須共同分擔的成本。

2020-10-29 16:00