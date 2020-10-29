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台灣同志遊行31日中午登場 警公布交管路線

中央社 / 台北29日電

台灣同志遊行31日登場，台北市警方今天公布交通管制路線，包含仁愛路4段、敦化南路1段、忠孝東路4段等路段，活動從中午開始，遊行路段將採彈性交管。

台北市警察局交通大隊發布新聞稿表示，「2020第18屆台灣同志遊行」31日舉行，活動從當天中午12時起至晚間7時止；集會地點包含市民廣場、市府路（松高路至松壽路）全線車道

警方指出，遊行隊伍分南、北路線，將視遊行路線現場狀況彈性調整交通管制範圍。

警方表示，北路線從市民廣場（新仁愛路段、流水噴泉區）集會後出發，經仁愛路4段（中間車道）、右轉敦化南路（東側1線慢車道）、右轉忠孝東路（南側1線慢車道）、右轉逸仙路（西側1線慢車道），最後回到市民廣場。

南路線從市民廣場集會後出發，經仁愛路4段（中間車道）、左轉光復南路（西側1線慢車道）、右轉信義路（北側1線慢車道）、右轉敦化南路（東側1線慢車道）、右轉仁愛路4段（中間車道，過光復南路後直行南側1線慢車道），最後返回市民廣場。

警方表示，市府路（松高路至松壽路）從活動當天零時至下午5時管制雙向全線道，下午5時至深夜12時管制西側6線道；遊行沿線實施階段性彈性交管。

警方指出，31日上午10時至晚上6時，光復南路（仁愛路4段至信義路4段）西側、敦化南路1段（信義路4段至忠孝東路4段）東側、忠孝東路4段（敦化南路1段至逸仙路）路邊停車位暫停收費且禁止停車，民眾應提前駛離車輛。

警方表示，遊行活動期間，沿線公車候車處暫停服務，查詢公車改道路線可至公共運輸處網站。

車道 同志遊行 北市

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