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房價高青年買屋難 籲修改囤房稅

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導

「落實囤房稅及實價登錄2.0，讓夾心世代不再只能房子、孩子二選一！」針對七年級首購屋年齡已往後遞延一個世代，民眾黨立委邱臣遠、蔡壁如29日主張，除落實囤房稅外，更要將實價登錄資訊揭露到戶、地號，預售屋與自建自售屋在簽訂買賣契約書的30日內，就需納入實價登錄，才能實質保障青年朋友的居住正義。

房子、孩子二選一？

「最近PTT熱門討論『七年級得罪誰了？』這個三明治世代買不起房子的議題。」邱臣遠表示，10年前首購主力為30~35歲，而今則要到35~40歲才能晉升有殼一族；上半年35~40歲新增貸款族15,190人佔19.6%為最多，其次為40~45歲達13,732人佔17.7%，合計35至45歲共37.3%，每3人購屋就有1人在此年齡層。

邱臣遠強調，青年購屋壓力只能依賴時間分散，民眾首次購屋年齡已經往後遞延一個世代。2017年營建署委託住宅學會針對六都研究，發現全國總生育率與房屋貸款負擔率呈現負相關，也就是房價負擔能力越低，總生育率就越低。第一是怕賺的錢不夠養小孩，第二則是覺得買不起房子，沒法給小孩一個家。

「房價升10%，生育率就降1.5%，高房價輾壓了年輕人的希望，買房成為遙不可及的夢想。」邱臣遠指出，年齡介於30~50歲間的夾心世代，上有父母要奉養、下有子女要撫養，一肩扛起全家經濟重責，可以說是「一人倒、全家跟著倒」，再加上每個月負擔不小的房貸壓力，許多人都被高房價壓得透不過氣來。

推實價登錄2.0修法

「房子是拿來住的，不是拿來炒的！」蔡壁如表示，當民眾面臨買不起的高房價時，卻有很多房子空著沒人住，空屋率不斷攀升，甚至還有投機客藉此炒作房價、賺取利差。而民眾卻因為資訊嚴重的不對等，在買房議價時無法取得公平的售價，有如砧板上的魚肉任憑房屋業者宰割，「推動囤房稅和實價登錄2.0改革已是刻不容緩！」

蔡壁如提出修法方向：第一，修改「房屋稅條例第5條、第11條修正草案」：採累進稅率課徵「囤房稅」，並將房屋標準價格評定由3年縮為2年，降低單一自住稅率但課徵累進稅率，1戶是1.2%，2~3戶是1.5%~2.4%，4~5戶就是2.4%~3.6%，6房以上則是3.6%~4.8%。預售屋則是在徵房屋稅的1年內沒售出，按房屋現值的1.5%課稅。

第二，修正「平均地權條例第47條及第81條之2修正草案」，將實價登錄資訊揭露到戶、地號，同時預售屋納入登錄範圍，3.透過「不動產經紀業管理條例第24條之1、第29條及第40條修正草案」，讓預售屋及自建自售屋自「簽訂買賣契約書30日內」就需納入實價登錄。蔡壁如強調，「唯有公開透明才能健全房市！」

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蔡壁如 生育

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