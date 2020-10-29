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「無法賺錢了就丟包我們？」滯台移工抗議怒吼要回國

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
十幾名滯台越南籍移工及留學生今天上午到駐台北越南經濟文化辦事處前抗議，要求越南政府積極撤僑。記者徐偉真/攝影
十幾名滯台越南籍移工及留學生今天上午到駐台北越南經濟文化辦事處前抗議，要求越南政府積極撤僑。記者徐偉真/攝影

十幾名滯台越南移工及留學生今天上午到駐台北越南經濟文化辦事處前抗議，表示越南自新冠肺炎疫情爆發以來關閉國境，許多在台工作期滿未和雇主續聘的移工和留學生無法返國，移工不能繼續工作卻要負擔在台生活的開銷，他們要求越南政府積極撤僑，並要訂定機票收費標準。

桃園越南教友關懷社會組阮越高說，越南移工、留學生無法回國，台灣政府缺乏相關配套，提供移工可暫時居留的住所，仲介還趁機要從移工獲利，提供狹小的住宿環境，一個月還要收至少6千元，這對沒有工作的移工來說是很沉重的負擔，只能到處拜託朋友收留。

阮越高說，目前滯台的移工約數千名，另外還有留學生、孕婦、被迫滯台生產的婦女，越南今年3月起取消所有入境航班後，要回國的人只能透過「上網登記、等越辦通知、買機票、回國隔離」的模式申請回國，但越南政府的專機很少，很多人登記了卻等不到通知。

阮越高說，越南政府要求的隔離政策讓移工回國後又被剝一層皮，回越南後的集中隔離費最便宜的要價約新台幣4萬5千元，移工回國前做好選擇，回國後通常會被告知最便宜的滿了，只好選更貴的，因此他們要求越南增加回國班機、說明登機篩選機制、也要設立合理的收費標準。

移工黎文海說，越南持續出口勞工到台灣工作，但對於工作期滿想回國的國人卻置之不理，「是因為我們無法繼續賺錢了所以就丟包我們嗎？」移工阿芳（化名）說，她從6月失業到現在，代表處給她的網址根本訂不到機票，她想回家照顧年邁的雙親和年幼的孩子都沒辦法，一度說到哽咽。

越南辦事處僑務組組長潘志忠出面接受移工的陳情書，以簡短越語表示其他東南亞國家也都因為關閉國門所以移工無法回台；阮越高氣憤地說，辦事處騙人，菲律賓和印尼政府都把滯台國人接回去了，辦事處代表還說他們騙人，滯台越人沒有這麼多，但到今年6月登記想回國者就超過一萬人，現在一定更多。

十幾名滯台越南籍移工及留學生今天上午到駐台北越南經濟文化辦事處前抗議，要求越南政府積極撤僑。記者徐偉真/攝影
十幾名滯台越南籍移工及留學生今天上午到駐台北越南經濟文化辦事處前抗議，要求越南政府積極撤僑。記者徐偉真/攝影
越南辦事處僑務組組長潘志忠出面接受團體陳情信，並以越語簡短回應。記者徐偉真/攝影
越南辦事處僑務組組長潘志忠出面接受團體陳情信，並以越語簡短回應。記者徐偉真/攝影

移工 越南

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