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兒少法淪為貼標籤 3C用多也納管

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
賴品妤強調，有些縣市少輔會人力明顯不足，卻沒有向社安網第2期或毒防基金申請補助進用任何人力。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
賴品妤強調，有些縣市少輔會人力明顯不足，卻沒有向社安網第2期或毒防基金申請補助進用任何人力。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

「別讓《兒少偏差行為輔導辦法》淪為貼標籤的惡法，與《兒童權利公約》背道而馳！」立委范雲賴品妤與民團27日指出，《兒童及少年偏差行為輔導及預防辦法》擴大涵蓋應受保護的非觸法行為，連過度使用3C也要納管，輔導淪為貼標籤而非預防，應重新與民間團體溝通。

少輔會編制人力不足

范雲指出，2019年《少年事件處理法》修正後，今年6月19日起司法系統不再介入7~12歲觸法兒童的輔導處遇，而是回歸教育社福機制輔導；當警政機關發現曝險兒童後，須依序通報家長、學校，但若兒童面臨失功能家庭，或學校因人力限制而無法即時輔導，可能喪失第一時間介入輔導的機會。

「除台北、新北、桃園、台中、高雄外，其他縣市少輔會編制均在0~3人間。」賴品妤強調，有些縣市人力明顯不足，卻沒有向社安網第2期或毒防基金申請補助進用任何人力；有縣市甚至根本尚未成立少輔會。而少輔會的定位，包含與其他單位間的個案分級分流，及強制力等問題都令人感到憂心。

偏差行為定義貼標籤

「學校、家長、警方對專責輔導機構陌生，再有資源的縣市都沒辦建構得很好。」基督教勵友中心社工督導黃億華認為，現行法令希望學校當輔導單位，但兒少可能不在學校裡面，學校又無法為個案放棄其他同學，兒少在社區中則由社福團體承接，面臨城鄉資源不均，雙北外的輔導單位都非常辛苦。

人本教育基金會執行長馮喬蘭也指出，立委原將輔導辦法的「偏差行為」限縮在《少事法》第3條第1項第2款所列3種曝險行為，但行政院卻增列《少事法》中沒有的14種偏差行為，包括「超過合理時間使用電子產品」等，不僅與《兒少權法》中「保障權利」的意旨不符，更可能造成「貼標籤」效應。

修法強化輔導流程

「國小升國中、國中升高中的暑假是最讓人擔心，但這也是學校執勤人員較少的時期，誰來通報？」兒少安置機構聯盟秘書長周幼梅指出，但就算報了偏差行為，少輔會會開案嗎？最近幾個安置機構面臨孩子過動或情緒障礙，必須要安排陪伴人員一對一才能到學校上課，更無法配合的案例要如何在學校體系存活？

基督教乘風少年學園督導吳政哲建議，「誰有通報義務？」是輔導辦法中亟待解決的問題，政府應積極開啟與民團的對話合作，評估各區域的輔導機制成效，衡量少輔會與校園輔導人力資源，提出弭平城鄉落差的具體作法；並強化擴充未滿12歲兒童觸法後的通報機制，制定《兒少權法》子法以強化輔導流程。

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賴品妤 范雲 行政院

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