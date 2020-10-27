兩岸惡化民進黨負責？ 綠智庫籲警覺民意

「此刻居然還有3成民眾認為民進黨政府需要為兩岸關係惡化負責，這是非常嚴重的警訊！」台灣民意基金會董事長游盈隆27日表示，照理來講，在國家安危全題上應該超脫藍綠，但仍有3成民眾認為如果兩岸開戰，民進黨要負責，蔡政府要警覺這樣的民意呈現，想辦法將內部的分歧化解，才能團結國家。

內部分歧成隱憂

游盈隆說，根據調查：「如果兩岸開戰，你認為誰要負責？」，雖有55.9%民眾認為中共要負責，但同時也有22.3%的民眾認為蔡政府要負責、11.9%認為雙方都要負責，意即超過3分之1的民眾認為，台灣要為兩岸挑起爭端負責，照理來說應該高度團結對外的議題，居然出現嚴重分歧，讓他很擔心。

資深媒體人楊憲宏也提醒蔡政府，根據民調顯示，民進黨的政黨支持度約33.6%、國民黨16.9%，但是不支持任何政黨的比例也高達30%，而對於吳釗燮之前突然在專訪說「台美短期內不會建交」說法，大約只有39%民眾認同，顯示民進黨目前的鐵桿支持者只3分之1，但許多民眾都已經中間化。

需明確兩岸政策走向

「這是因為許多中間選民已經從年初大選中冷靜下來。」楊憲宏說，因此民進黨的支持度其實沒有想像中高，尤其在兩岸問題上仍有許多人較偏向國民黨的立場，民進黨不能自滿。前台南縣長蘇煥智則認為，吳釗燮在台美關係正好的當下卻說出「短期不會建交」的說法，「這可能是小英的授意。」

他分析，雖然目前與川普政府在軍購、美豬等方面交好，但還是透過吳釗燮的表態，或是國慶演說居然沒有提到《國安法》的嚴重性，抑或是邱義仁之前表示「腦袋壞掉才會法理台獨」的說法，蔡政府在處理美中台關係上仍存在2面手法，但到底是要維持現狀還是有其他考量，其實外界並不清楚，蔡政府需要明確兩岸政策的方向。

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