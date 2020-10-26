環團批政府減碳消極 籲明確部會權責

質疑減碳政策成效，環團呼籲政府明確各部會的減碳權責。綠色公民行動聯盟等環團與跨黨派立委26日召開記者會，指出環保署近日針對「第二期溫室氣體階段管制目標」所舉辦的公聽會成效不明，且各部會都消極應對，呼籲政府應儘速修正「第二期溫室氣體階段管制目標」，並明確各部會的減碳權責。

輔導產業綠色轉型

綠色公民行動聯盟研究員魏揚指出，未來台商回流，台灣恐將面臨更大的電力需求成長壓力，因此政府應針對回流台商制定規範，要求他們要有更高的能源效率，例如：要求企業使用一定比例的綠電、採用企業內部碳定價等措施。

「現行減碳政策未納入公正轉型原則。」環境權保障基金會研究員林彥廷說，政府應輔導高碳排產業勞工獲得綠色工作，保障其工作權，否則未來製造與能源部門的減碳只會越來越困難，甚至引發2016年彰化台化廠的關廠爭議。環境正義基金會專案主任葉于瑄指出，補貼制度應考慮到「氣候正義」，優先照顧容易受到氣候災害侵襲的弱勢族群，或補助已積極能源轉型的企業。

跨黨派立委呼籲

民進黨立委洪申翰說，政府間氣候變化專門委員會（IPCC）提出一項報告表示，2018年至2030年將是改變氣候危機的最關鍵時期，若沒有好好把握，現在發生的氣候災害恐會以更嚴重的方式出現；目前多半沒有看到行政部門預算轉移到氣候政策，若預算資源無法轉移，「我們所提出的計畫，很可能會與實質成效有很大落差。」

「溫室氣體減量，不只是環保署的職責，應明確各部會的減碳權責。」台灣民眾黨立委蔡壁如表示，內政部應具體規劃「建築能源證書」制度，讓住商部門的減碳有市場機制；交通部應明定汽柴油車退場期限；財政部應朝向綠色稅制改革，儘速提出能源稅。她強調，「節能減碳」是整體社會的綜合轉型，需要主政者積極領導。

環團與跨黨派立委共同呼籲，政府應儘速修正《溫管法》「第二期溫室氣體階段管制目標」與行動方案等台灣氣候治理政策，包括1.提出具有科學依據的減碳目標與行動方案；2.制訂長期減碳目標（2050淨零排放），促使產業綠色轉型；3.召開第一期減碳目標檢討會議；4. 明確各部會減碳權責，氣候變遷主責機構拉高層級；5. 強化公民參與，減碳會議採聽證程序。

【更多精采內容，詳見 】