快訊

萬年考生花7年考上書記官 兩年後又出現在考場大吐苦水

評／數字背後的「血汗司法」，遙不可及的「精緻偵查」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣聲援遭中國關押12港人 3000人上街游行

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 過去這周，全球十多個城市同時舉辦了聲援遭中國關押的12名香港人的游行活動，台灣也於10月25日下午在台北舉行了一場撐港游行活動。除了多名政治人物到場聲援外，主辦單位也估算有約3000人參與了游行。

現場民眾手持「Save 12 釋放12港人」與呼籲建立亞太人權法院等各式標語外，參與人士也高喊「釋放12港人」與自從港區國安法通過後便被禁的示威口號「光復香港丶時代革命」。民進黨秘書長林飛帆丶台灣國會香港連線會長無黨籍立法委員林昶佐、銅鑼灣書店老板林榮基都到場參與了這場游行。

林飛帆在發言時表示，被中國政府關押於深圳的12名港人，是為了追求免於恐懼的自由丶實現民主的自由與實現夢想的自由才選擇冒險離開家鄉。他說，這些香港人追求的自由與每個人追求的自由是一樣的。

林飛帆說：「我們必須持續關注這12名香港人，不要讓他們陷落在無盡的黑牢裡。面對中國持續的打壓，越來越恐怖的手段，台灣會與香港同在對抗壓迫的第一線。」

台灣國會香港連線會長立法委員林昶佐則提議亞洲各國串連起來，設立亞太人權法院。他指出，台灣是亞太地區最適合提議這個事情的國家，因為台灣在亞太地區扮演非常特別的角色，能夠扮演關鍵力量，參與推進全世界人權的工作。

在現場人士結束短講後，主辦單位也帶領現場群眾，一一復誦12個香港人的名字，並高喊他們無罪。現場不少身著黑衣的在台港人也高舉去年香港「反送中」示威中的標志旗幟，帶領群眾高喊「光復香港丶時代革命」與「民族自強丶香港獨立」等現在於香港已被禁的示威口號。

游行過程中，群眾除了持續喊口號外，也有不少人高舉去年「反送中」示威中經常使用的手勢來表達「五大訴求，缺一不可」的訴求。游行除了在台北市的中國銀行大樓外短暫停留抗議外，最後在香港經濟貿易文化辦事處外結束。

台灣陸委會：將持續精進助港人措施

由於示威群眾呼籲台灣政府建立法制，保障透過任何管道向台灣申請庇護的香港人的基本人權，台灣的大陸委員會25日晚間也透過書面形式表示，台灣政府會在既有的制度上，持續檢視與精進相關措施。

陸委會表示，台灣目前已成立「香港人道援助關懷行動專案」，並設置「台港服務交流辦公室」，透過公部門與私部門協力的方式來輔導丶協助需支援的香港人在台就學與就業。陸委會承諾將在既有的制度基礎上，持續檢視並精進相關措施，與愛好民主自由的港人共同捍衛普世價值。

此外，台灣的執政黨民進黨也在25日晚間發表相關聲明，表示香港的年輕人與世界上其他追求自由與民主的年輕人一樣，他們為了信仰的價值與更好的未來挺身而出，卻得面臨「無理與殘酷的壓迫」。民進黨強調，為了共同信仰的民主價值，他們會結合民間與政府力量，力挺香港的自由。

林飛帆在臉書上也發言提到，台灣現行協助港人的制度涉及到相當多復雜的層面及考量，包含身份清詢丶國安審查到後續安置與人道需要。林飛帆寫道：「我們也在眾多的困難之中，由民間跟政府一起合作，慢慢整合出現有的援助香港機制。目前現有機制的不足之處，這些都還需要更多的公丶民協力。台灣人撐香港，不只是為了支持我們共有的民主想望，也是在中國擴張下保護台灣的實際需要。」

12港人家屬盼人大代表與中央溝通

同一天，「12名港人關注組」也在網路上發起集會，部分被關押的港人家屬表示，他們擔憂自己的家人在被關押期間遭虐待，期望港區人大代表能代表協助家屬與中國政府溝通，盡快釋放12名港人。

根據香港電台報導，被關押的港人黃偉然的太太說，雖然擔心持續發聲會使丈夫的懲罰加重，但她仍選擇發聲。她希望丈夫能在新年前返回香港，並希望香港人能繼續關注這個事件。另一位被關押港人鄧棨然的弟弟則感謝各界對12港人的關注，並希望社會大眾能同樣關心因參與社運流亡或被捕的香港人。

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

質疑減碳政策 環團籲研擬能源管理機制

民間環保團體偕同立委蔡壁如、洪申翰、王婉諭舉行記者會，指出環保署近期針對第二期溫室氣體階段管制目標所舉辦的公聽會成效不明...

台灣聲援遭中國關押12港人 3000人上街游行

過去這周，全球十多個城市同時舉辦了聲援遭中國關押的12名香港人的游行活動，台灣也於10月25日下午在台北舉行了一場撐港游行活動。除了多名政治人物到場聲援外，主辦單位也估算有約3000人參與了游行。

【今日精摘】紀念光復被指「一中」馬英九反擊／三星李健熙辭世

今天是台灣光復75周年，前總統馬英九在臉書表示，對於紀念這個重要的日子，民進黨居然有人說，這是與對岸唱和「一中原則」，配合中國大陸對台灣進行政治鬥爭與操作，還有人堅持以「終戰」的說法來否認台灣光復的史實。種種荒謬的言論，凸顯部分人士對歷史的無知及國家認同的混亂。

臺大「法律學分班」 熱烈招生中 11/12前報名享優惠

國立臺灣大學進修推廣學院「法律學分班」第37期招生中，即日起報名至109年12月3日截止。凡具學士學位以上，或符合報考大學碩士班之同等學力，且目前未就讀各校法律系所者皆可報名，109年11月12日前完

臺大管理碩士學分班熱烈招生中 11/15前享最佳優惠

對於事業剛起步甚至已經成為管理者的人來說，無論是跨國企業或自營業者，職場上皆不可或缺管理專業知能。許多持有抱負的職場人士，雖有滿腔學習與上進的理念，然而常因工作年資的進修門檻或時間空間限制而無法順利學

臺大管理碩士學分班、法律學分班 報名優惠中

職場上，唯有不停進修才能保持不敗地位，同時增加自己對企業的價值，人生的目標！臺大學分班程招生中，您絕不能再錯過！ 「管理碩士學分班」課程規劃從管理公司的哲學到實務經營的策略，由臺大EMBA師資親

十大交通建設 竹縣路網全面升級

解決塞車、創造宜居環境 涵蓋八成鄉鎮 楊文科縣長宣布啟動 新竹縣十大交通建設論壇引言人：新竹縣長楊文科 專題演講一、新竹縣交通整體發展趨勢和策略：鼎漢國際工程顧問股份有限公司副總經理李宗益引言

原鄉也照顧 點線面全改變

新竹縣十大交通建設論壇引言人：新竹縣長楊文科 專題演講一、新竹縣交通整體發展趨勢和策略：鼎漢國際工程顧問股份有限公司副總經理李宗益引言人：縣府交通旅遊處游志祥 二、十大建設的推動與展望：邑

熱門新聞

光復節馬祖南竿遭中國船艇圍島 海巡增派新北艦支援

不斷更新／中天換照聽證會 學者：中天自律失能 執照非永久持有

光復節馬祖南竿遭圍島 海巡：都是大陸大型運砂船

中天換照爭議 黃國昌：中天表現離譜 何談新聞自由？

支持國造輕兵器 國軍第二波擴大採購國造T75K3手槍

2架美空軍B1B轟炸機 今現蹤台灣東南海域　

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。