台灣聲援遭中國關押12港人 3000人上街游行

(德國之聲中文網) 過去這周，全球十多個城市同時舉辦了聲援遭中國關押的12名香港人的游行活動，台灣也於10月25日下午在台北舉行了一場撐港游行活動。除了多名政治人物到場聲援外，主辦單位也估算有約3000人參與了游行。

現場民眾手持「Save 12 釋放12港人」與呼籲建立亞太人權法院等各式標語外，參與人士也高喊「釋放12港人」與自從港區國安法通過後便被禁的示威口號「光復香港丶時代革命」。民進黨秘書長林飛帆丶台灣國會香港連線會長無黨籍立法委員林昶佐、銅鑼灣書店老板林榮基都到場參與了這場游行。

林飛帆在發言時表示，被中國政府關押於深圳的12名港人，是為了追求免於恐懼的自由丶實現民主的自由與實現夢想的自由才選擇冒險離開家鄉。他說，這些香港人追求的自由與每個人追求的自由是一樣的。

林飛帆說：「我們必須持續關注這12名香港人，不要讓他們陷落在無盡的黑牢裡。面對中國持續的打壓，越來越恐怖的手段，台灣會與香港同在對抗壓迫的第一線。」

台灣國會香港連線會長立法委員林昶佐則提議亞洲各國串連起來，設立亞太人權法院。他指出，台灣是亞太地區最適合提議這個事情的國家，因為台灣在亞太地區扮演非常特別的角色，能夠扮演關鍵力量，參與推進全世界人權的工作。

在現場人士結束短講後，主辦單位也帶領現場群眾，一一復誦12個香港人的名字，並高喊他們無罪。現場不少身著黑衣的在台港人也高舉去年香港「反送中」示威中的標志旗幟，帶領群眾高喊「光復香港丶時代革命」與「民族自強丶香港獨立」等現在於香港已被禁的示威口號。

游行過程中，群眾除了持續喊口號外，也有不少人高舉去年「反送中」示威中經常使用的手勢來表達「五大訴求，缺一不可」的訴求。游行除了在台北市的中國銀行大樓外短暫停留抗議外，最後在香港經濟貿易文化辦事處外結束。

台灣陸委會：將持續精進助港人措施

由於示威群眾呼籲台灣政府建立法制，保障透過任何管道向台灣申請庇護的香港人的基本人權，台灣的大陸委員會25日晚間也透過書面形式表示，台灣政府會在既有的制度上，持續檢視與精進相關措施。

陸委會表示，台灣目前已成立「香港人道援助關懷行動專案」，並設置「台港服務交流辦公室」，透過公部門與私部門協力的方式來輔導丶協助需支援的香港人在台就學與就業。陸委會承諾將在既有的制度基礎上，持續檢視並精進相關措施，與愛好民主自由的港人共同捍衛普世價值。

此外，台灣的執政黨民進黨也在25日晚間發表相關聲明，表示香港的年輕人與世界上其他追求自由與民主的年輕人一樣，他們為了信仰的價值與更好的未來挺身而出，卻得面臨「無理與殘酷的壓迫」。民進黨強調，為了共同信仰的民主價值，他們會結合民間與政府力量，力挺香港的自由。

林飛帆在臉書上也發言提到，台灣現行協助港人的制度涉及到相當多復雜的層面及考量，包含身份清詢丶國安審查到後續安置與人道需要。林飛帆寫道：「我們也在眾多的困難之中，由民間跟政府一起合作，慢慢整合出現有的援助香港機制。目前現有機制的不足之處，這些都還需要更多的公丶民協力。台灣人撐香港，不只是為了支持我們共有的民主想望，也是在中國擴張下保護台灣的實際需要。」

12港人家屬盼人大代表與中央溝通

同一天，「12名港人關注組」也在網路上發起集會，部分被關押的港人家屬表示，他們擔憂自己的家人在被關押期間遭虐待，期望港區人大代表能代表協助家屬與中國政府溝通，盡快釋放12名港人。

根據香港電台報導，被關押的港人黃偉然的太太說，雖然擔心持續發聲會使丈夫的懲罰加重，但她仍選擇發聲。她希望丈夫能在新年前返回香港，並希望香港人能繼續關注這個事件。另一位被關押港人鄧棨然的弟弟則感謝各界對12港人的關注，並希望社會大眾能同樣關心因參與社運流亡或被捕的香港人。

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