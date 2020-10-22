卓越新聞獎 聯合報系入選9項專業大獎

卓越新聞獎基金會昨天公布第19屆卓越新聞獎入選名單（ https://www.feja.org.tw/55167 ），共計16個專業獎項，聯合報系入選9個專業獎項。卓新基金會說，今年參賽總件數697件，競爭激烈，經過一個多月的評審作業，共選出87件入選作品，各獎項得獎名單將於典禮現場揭曉。

聯合報記者蔡佩蓉、洪欣慈、謝汶均、蘇士堯、楊若榆，以聯合報「新冠肺炎」系列數位專題，入選平面及網路（文字）類即時新聞獎。

平面及網路（文字）類深度報導獎，聯合報系入選4項，包括聯合報記者鐘聖雄的作品「隱形農業大軍」，記者洪欣慈、林秀姿、張心慈、張庭瑋、喻文玟的作品「108課綱上路周年追蹤報導」，以及記者林秀姿、洪欣慈、蔡佩蓉、謝汶均、鄭朝陽的「天亮之後—921地震廿周年」；經濟日報記者陳素玲、林聰毅、劉忠勇、陳怡慈的「拆解退休金炸彈」。

聯合報系願景工程鐘聖雄的參賽作品「隱形農業大軍」，入選新聞攝影類的系列新聞攝影獎。另外，電視及網路（影音）類，聯合報記者游昌樺、董俞佳、余承翰以「永續能源之路-德國、英國」入選國際新聞獎。

聯合線上鳴人堂專欄作者、自由投稿人徐子軒以「疫情如何改變世界？」入選平面及網路（文字）類新聞評論獎。聯合線上鳴人堂「鳴人放送」主持人許伯崧、郭馨惠入選Podcast新聞獎。

卓越新聞獎基金會並公布2020新聞志業特殊貢獻獎得獎人，獲得該項殊榮的是上報董事長王健壯。王健壯曾任仙人掌雜誌主編；中國時報人間副刊主編、黨政記者、總編輯、社長；時報雜誌社長兼總編輯及時報新聞周刊總編輯。新聞生涯創辦多個重要媒體，包括新新聞、明日報、風傳媒及上報。

卓越新聞獎基金會說，王健壯擔任中時人間副刊的主編期間，突破禁忌，大量引進自由派學者文章，報導鄉土文學與大陸傷痕文學。擔任時報雜誌總編輯時，邀請多名知識分子及黨外人士座談分析俞國華出任行政院長一事，報社受到政治壓力要求刪改座談內容，因而離職，爾後參與創辦新新聞，以「自由報業第一聲」標誌其理想，突破政治禁忌，大幅報導國民黨主流、非主流鬥爭內幕，及解嚴後蓬勃的社會運動等，在台灣從戒嚴邁向民主化的過程，發揮媒體守望精神並留下重要歷史紀錄。

雖然出身傳統媒體，王健壯對數位匯流下的新媒體發展之研究，始終不遺餘力。卓越新聞獎基金會說，王健壯2000年與pchome合作創辦台灣第一份網路原生報明日報，2014年後又陸續參與創辦風傳媒與上報。最難能可貴的是，在其新聞生涯中，堅持站在權力的對立面，始終筆耕不輟，持續以專欄針貶時政、激勵同業。

卓越新聞獎基金會說，評審認為王健壯雖歷任媒體行政職務，但始終執筆、評論時政。新聞評論以公正客觀、不私不盲為基本要求，然而知易行難。王健壯不管任何政黨執政始終堅持站在批判立場，始終堅持憲政、民主、法治、人權的崇高理想，數十年如一日。評審委員會認定當前台灣社會最需要正論，決定贈與耕耘不輟的王健壯「2020年新聞志業特殊貢獻獎」。

卓越新聞獎各獎項入選名單今年的參賽作品共有697件，其中平面及網路（文字）類作品件數為251件、新聞攝影獎104件、電視及網路（影音）類179件、廣播類及網路（音頻）類80件、新聞敘事創新獎83件。經過評審一個多月的審閱、評比後，共選出87件優秀的入選作品。

在平面及網路（文字）類獎項部分，5個獎項共有28件作品入選，其中以報導者入選6件最多，其次為聯合報4件，鏡週刊3件，中央通訊社、上下游新聞市集、商業周刊、天下雜誌各2件，入選1件的則有國語日報、經濟日報、蘋果日報、上報及自由亞洲電台。自由投稿人徐子軒及王恩澤等人則分別以發表於聯合線上鳴人堂及端傳媒之作品入選新聞評論獎。

在新聞攝影獎部分，2個獎項共有9件作品入選，報導者及中央通訊社各入選2件，自由時報、上報、天下雜誌、聯合報各1件，另有獨立記者翁清雅以發表於澎湖時報之作品入選單張新聞攝影獎。

在電視及網路（影音）類獎項部分，5個獎項共有27件作品入選。其中，公共電視及聯利媒體（TVBS）各入選5件，三立電視入選3件，中華電視公司、原住民族電視台及壹電視各入選2件，入選1件的則有中國電視公司、大愛電視台、東森電視台、民間全民電視、台灣電視公司、天下雜誌、聯合報及大屯有線電視。

廣播及網路（音頻）類3個獎項共有15件作品入選。在「國際或全國新聞獎」及「地方新聞獎」部分，警察廣播電台（含地方台）及教育廣播電台（含地方台）各入選3件，中央廣播電台入選2件，入選1件的則有Alian原住民族廣播電台、行政院農委會漁業署漁業廣播電台。今年首設的「Podcast新聞節目獎」有五件作品入選，入選單位為：鏡文學、法律白話文運動、聯合線上鳴人堂、關鍵評論網及鬼島之音。

另一個新設獎項「新聞敘事創新獎」共有8件作品入選，包含數位及影音作品，其中天下雜誌及公共電視各入選2件，入選1件的則有鏡傳媒READr、關鍵評論網、商業周刊及端傳媒。