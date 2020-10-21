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一件襯衫／Peter Su、黃山料幹話對決：相愛7年真愛秘訣！

一件襯衫 / 綜合報導
《山料聊聊》邀請知名作家Peter Su（右）訪談。 圖／《一件襯衫》授權提供
《山料聊聊》邀請知名作家Peter Su（右）訪談。 圖／《一件襯衫》授權提供

黃山料因先前「月薪25萬與3萬煩惱相同」之文章，而飽受輿論煎熬，日前他繼續如常參與錄製一件襯衫出品之對談節目《山料聊聊》本集來賓是知名作家「Peter Su」，不畏懼酸民鋪天蓋地的謾罵：「心靈毒雞湯、年度幹話王、廢文二人組」，他們面對面真誠分享在愛情裡一見鐘情也能走七年的「真愛秘訣」。

絲毫不受酸民的惡意攻擊影響，繼續做自己熱愛的文字工作。而在訪談中，Peter Su以真實的自己和主持人黃山料坦白愛情觀，那些治癒人心的文字撫慰了眾多受傷的心靈，陪伴讀者經歷幾次失敗的戀愛和挫折的人生。

其實，不管是一見鍾情或是日久生情，每段愛情起點不同，過程卻都相同。

Peter Su 經歷2段充滿挫敗的戀愛，曾跌落谷底，曾受盡委屈，曾變得不像自己。 才終於知道…原來愛情不是在委屈裡磨合，而是我原始的性格，正好與你適合。

旅途中，有些路一定要走，走錯了無所謂，至少多看了一段風景，從來沒有那個「不對的人」，只有渴望被愛的這個我，在結束痛苦的關係後，我才懂得什麼是自由，愛會讓人謙卑，而不是感到卑微。

如果曾經愛過和離開都是最美好的，那即將到來的或許才是最適合你的，學會相處，相愛才顯得更有意義。

Peter Su以真實的自己和主持人黃山料坦白愛情觀。 圖／《一件襯衫》授權提供
Peter Su以真實的自己和主持人黃山料坦白愛情觀。 圖／《一件襯衫》授權提供

我不能坦然面對親人的離去，只能在有限的時光裡陪伴他。

那年父親臥病，家中負債，Peter Su扛起照顧全家人的責任，一家四口窩在租來的小房間裡共同生活，同一間廁所，同一張床，同樣辛苦的人生。

苦日子裡，他也失去了對生活的熱忱，對愛的嚮往，我這樣的家庭背景，是否會帶給他人困擾？體貼的他也因此失去自信。

將痛苦收進心裡，讓大家只看的見我的笑容。

直到幾年後，他重新整理好自己，開始寫書創作，也在重新建立自信時，遇見他的真愛，同時也不追求被眾人定義的「快樂」。

經歷成長的痛苦後，我仍希望得到愛情的快樂。

「第一次見面，我就知道是他了。」

一眼瞬間就知道是真愛，而這個瞬間，一轉眼是七年，交往七年後的今天，他依然維持著最初的熱情，一同旅行、一同面對人生的挫敗與成就。

最糟糕的，不是你失去了一個不愛你的人；

而是你為了不愛你的人，失去了自己。

Peter Su說：

「先好好照顧自己，總會有一個人，會穿過人群洶湧，找到你。」

Peter Su經歷2段充滿挫敗的戀愛，曾跌落谷底，曾受盡委屈，曾變得不像自己。 圖／《一件襯衫》授權提供
Peter Su經歷2段充滿挫敗的戀愛，曾跌落谷底，曾受盡委屈，曾變得不像自己。 圖／《一件襯衫》授權提供

文章授權：《一件襯衫》粉絲專頁

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